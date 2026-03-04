一舉兩得！竹市三民國中水電研習搶手 孩子遠離3C、家中馬桶有人修

水電達人研習班班爆滿，新竹市三民國中學生搶報名上課動手學水電，讓家長樂喊家中馬桶有人修了！（學校提供）

常有叫不到水電師傅修馬桶漏水及電燈接觸不良問題的窘境嗎？新竹市三民國中今年寒假開辦水電達人研習班，開了4個班，有86名學生搶報名上課，參加學生透過水電達人老師的講解，實際動作修電腦、門把、水龍頭、馬桶和插座電線及認識線路配線等內容，學生各個收穫滿滿，回家後馬上解決家中馬桶漏水問題，更讓家長樂得喊這研習課太讚了。

校長丁淑觀說，要讓孩子遠離3C成癮，學校這幾年在寒暑假都開辦動手作的水電達人研習課程，提供學生動手作及學習水電基本管路與配線的機會，最重要的是讓孩子動手作，了解日常生活中會遇到的各種水電問題，像馬桶出現漏水聲音或是浮球有問題該如何拆解？電線短路如何判斷？何謂大電與小電區別？家中的電路配線圖如何看？電腦鍵盤秀斗問題出在哪？這些生活上會遇到的各種水電疑難雜症，都可讓孩子透過實際動手拆解及安裝，認識及解決。

丁淑觀提到，水電達人研習課是為提升學生生活自理能力及實務操作技能，也透過理論與水電知識技術，協助國中生擁有基礎生活修繕能力及資訊設備維護概念。學校也邀請多名專業講師來授課，像有電腦設備清潔與簡易修配及RJ45網路端子製作與檢修實作，水龍頭與馬桶常見損壞維修，電考配線連接（絞線）實作，兩處控制一盞燈電路實作，製作延長線與中斷線製作，簡易電壓介紹及燈具燈泡更換等課程內容，學生參加研習課後獲益良多，還有學生及家長回饋提到家中的馬桶終於不再有滴水聲了，更要求學校固定開水電達人課程，讓孩子自然遠離3C產品。

