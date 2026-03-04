新北塭仔圳920戶社宅決標 預計2027年動工

新北市政府規劃在塭仔圳重劃區興建社會住宅，將提供920戶居住單元。圖為完工模擬圖。（新北市城鄉發展局提供）

新北市政府規劃在塭仔圳重劃區興建青年社會住宅，統包工程已於今年2月13日完成決標，總預算約68億餘元，提供920戶社宅居住單元，預計2027年上半年動工，未來整合多元公益設施，包括身心障礙者小型作業所、日間照顧中心、市民活動中心等，打造集居住、照顧、支持與社區於一體的複合型公共服務場域。

新北市城鄉發展局局長黃國峰表示，本案位於塭仔圳第1期市地重劃範圍內，與區段徵收及公共建設同步規劃推動，透過整體開發模式，整合土地使用與公共設施配置，目前已完成地質鑽探及規劃設計，並以公開招標、最有利標方式辦理統包工程，預算約68億3547萬餘元，為新北市近年規模最大的社會住宅工程之一。

黃國峰說，社宅基地區位條件優越，鄰近捷運中和新蘆線輔大站、泰山板橋輕軌F15、16站、台65線快速道路及多所學校，交通便捷、生活機能完善，規劃興建地上17層以上、地下4層建物，預計提供920戶社宅單元及570席以上汽車停車位。

此外，社宅整合多元公益設施，包括身心障礙者小型作業所、社區式日間照顧中心、新北市婦女服務中心、兒童緊急短期安置機構、市民活動中心及多功能活動空間等，打造集居住、照顧、支持與社區於一體的複合型公共服務場域，強化社會安全網功能，預計2027年上半年動工。

城鄉局補充，截至2025年底，新北市已完工社會住宅戶數突破1萬戶，市府持續結合中央與民間資源，多元推動社會住宅興辦，穩健朝4.1萬戶政策目標邁進。

新北市塭仔圳社會住宅基地擁有多條捷運行經的交通優勢。（新北市城鄉發展局提供）

