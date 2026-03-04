為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    桃園市Youbike站點年底達750站 航空城安置住宅及街廓4月設站

    2026/03/04 13:05 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園市YouBike騎乘次數破億，市府預計今年底站點設置增達750站。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市公共自行車累計騎乘次數破億，全市現有643站、逾萬輛，站點及車輛成長率都在六都前茅，桃園航空城安置住宅及安置街廓居民反映設站需求，市長張善政今（4）日於市政會議表示，YouBike站點年底目標達750站，航空城地區預計4月起陸續設點，年底通車的捷運綠線北段7站，交通局也在規劃布站中。

    桃園市去年6月於復興區啟用介壽國中停車場、仁愛停車場及角板山公園3處YouBike站點後，完成區區有站點的里程碑，市府以每年新增100站為目標，全市現有643站，站點成長率21.2%，一般車輛現有1萬466輛、電輔車1641輛，車輛成長率13.5%，人車比達1：194，逐漸減少無車可借情形。

    交通局官員表示，整體租借量穩定成長，從2024年1338萬次，提升至2025年的1470萬次，年成長9.86%，熱門站點多集中在火車站、高鐵站及捷運站周邊，像是桃園、中壢火車站及高鐵桃園站、桃園機場捷運A7、A8、A22站等。

    統計1月份全市借車次數，桃園火車站2萬9247次居冠，其次為機捷A8長庚醫院站2萬2826次、中壢火車站後站2萬2301次、高鐵桃園站3號出口1萬4804次、內壢火車站莊敬廣場1萬4740次，顯示民眾已形成騎乘YouBike轉乘大眾運輸的習慣。

    張善政表示，今年底預計增達到750站目標，明年推進到855站，日前他到航空城安置住宅拜年，住戶反映已搬入2個月，周邊缺乏YouBike站點，出入有些不便，其實交通局已著手規劃，預計4月於安置住宅及街廓陸續設點。

    交通局官員說明，A18安置住宅會先設置YouBike站點，已函知相關單位詢問針對設計圖有無意見，預計4月20日前完工，將增設60柱；另配合捷運綠線北段7站通車，已盤點捷工局所提供可利用空間，新設站的席位至少15席，或就原停放區調整設置數，預計G11藝文特區站54席（含既有）、G12蘆興埤站42席（含大魯閣）、G13南竹中正北站30席、G14蘆竹中正北站18席、G15水尾站15席、G15a菓林站32席、G15b坑口站30席。

