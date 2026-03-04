狗狗大軍出沒！彰化和美14犬連環追咬路人 動保所將開罰飼主

女子走路經過也被狗狗大軍追咬，逃到民宅圍牆內也被繼續追。（賴清美提供）

彰化縣和美鎮傳出有14隻「狗狗大軍」，今年2個多月以來發生至少10起追咬民眾事件，最新一起是3月2日晚間8時有婦人騎腳踏車行經太平路，多隻狗狗上前追趕，讓婦人直接摔車受傷，追咬影片曝光，驚嚇指數破表。動防所表示，這14隻是有人飼養，但放任游盪在外，已抓回9隻，將對飼主開罰。

縣議員賴清美表示，這14隻「狗狗大軍」都在和美鎮大霞里太平路一帶出沒，今天（4日）多位民眾被追咬的影片都曝光了。3月2日晚間，一名騎腳踏車經過的婦人被追咬到摔車；2月24日晚間9點多，一名女子走路經過也被追咬，女子逃進民宅圍牆內，狗狗繼續追進去咬傷女子大腿。還有一段影片是有位女性在大白天騎單車，特地靠著圍牆騎，遠離狗狗，照樣被狗狗衝出來追趕。

賴清美強調，這對老夫妻長期飼養14隻狗狗，不只追人，咬傷多位民眾，連有民眾在自家養雞鴨，一覺醒來發現好多隻雞鴨都被咬死了，只要是騎機車、腳踏車或是走路的，狗狗大軍都會衝出來咬人，已成為地方民眾長期之痛。

賴清美指出，彰化縣犬貓收容相關辦法規定，有飼主所養的狗狗必須要完成寵物登記與狂犬病預防注射，並繳交一萬元，動防所才能進行收容，飼主老夫妻都說沒錢可付，令人傷腦筋，

和美鎮長林庚壬表示，動保所將用吹箭將剩下5隻抓回，而飼主沒錢可付狗狗收容，公部門無法支付的話，將動員民間資源與力量來解決，解決地方的心頭大患。

彰化縣和美鎮大霞里一對老夫妻飼養14隻狗，長期讓任游盪，今年就發生至少10件追人事件。（賴清美提供）

女子騎腳車貼著圍牆騎，照樣被狗狗大軍追趕。（賴清美提供）

