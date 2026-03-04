新北每年平均1.5萬件消費爭議申訴 侯友宜促加強跨境、AI消費把關

全真瑜珈去年倒閉，新北市接獲843件消費爭議申訴案。（圖由新北市消保官提供）

隨著消費環境和型態改變，新北市消費爭議申訴案逐年攀升，其中2025年高達1萬6431件，以健身類1333件占最大宗。新北市長侯友宜今天表示，針對新興的跨境消費及AI協助購物模式，將滾動式檢討政策，建構具韌性的消費者保護體系。

法制局局長蔡庭榕今天在市政會議報告指出，近年來消費爭議案件類型多元，自2019年起至2025年，累計已受理10萬3523件消費申訴案，平均每年超過1萬5000件，其中2025年消費爭議案中，排行前3名類型分別為健身類1333件、運輸類（外送平台）1313件、線上遊戲類745件。

蔡庭榕表示，市府透過「織網」、「固網」、「擴網」3大面向，提升消費爭議的處理效率與應變能力，「織網」包含事前預防，加強教育宣導；事中監督，進行調查和管理；事後救濟，協助調解或訴訟，降低消費爭議發生機率。

此外，「固網」方面，市府透過消費者保護推動會報，加強各局處橫向聯繫，建立重大消費事件跨機關聯合應變機制，確保「新北的消費糾紛，一定有人管」，並提高公共意外責任險保額，擴大投保對象。

在「擴網」方面，法制局主動抽驗時興商品並揭露資訊，與消費者保護團體合作，推動團體訴訟，透過公私協力，為市民爭取合理權益，並辦理消保官體驗營等活動，讓消保意識向下扎根。

針對去年發生的全真瑜珈倒閉案，主任消保官王治宇表示，新北市共接獲843件消費爭議申訴案，全真去年9月23日公告6家分店暫停營業，新北隔天到中和、汐止分店展開行政調查，10月1日全真公告停業後，市府協調業者讓會員取回物品，陽信銀行公告信託專戶退款程序，10月29日台灣消保協會承接團體訴訟。

王治宇說，據了解，全真瑜珈財務黑洞非常大，公司被掏空，倒閉前已將會員資料交給運動部，正由運動部和陽信銀行協調信託專戶退款事宜，至於團訟恐曠日廢時，屆時仍可能求償無門。

全真瑜珈公告暫停營業後，新北市消保官至轄內營業據點進行行政調查。（圖由新北市消保官提供）

