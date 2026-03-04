親子玩漂漂河驚險卡住！彰化「台版侏儸紀」樂園曝原因

百果山探索樂園小孩在玩漂漂河時卡住，撞到頭部。（圖／民眾提供）

「台版侏儸紀世界」落腳彰化百果山親子探索樂園，春節及二二八連假吸引不少親子家庭前往遊玩。不過日前傳出一起驚險插曲，一對母子在玩漂漂河設施時，竟在距離起點約100公尺處意外卡住，小孩頭部還撞到氣墊，園方推斷是因重量不足導致推進動力不夠，才會卡在彎道。

民眾把畫面PO到社群網站，畫面中一對母子才剛出發沒多久，就在第一個彎道處停下。媽媽當場驚呼「為什麼會卡住？」隨著設施遲遲無法前進，語氣也愈來愈慌張。過程中，由於設施震動，小朋友的頭部不慎撞到前方氣墊，雖然材質柔軟，孩子仍伸手摸頭，媽媽也趕緊關心「沒事吧？」場面一度緊張。

由於設施失去動力，這名媽媽被迫在狹窄的滑道上自救，靠著左右扭動身體、搖晃氣墊船，才讓船開始滑動，事後她說，感覺是電影的情節，受困在恐龍世界裡，逃不出來。她表示，該設施的設計仍有改善空間，所幸園內其他設施運作正常，沒有再發生類似狀況。

恐龍樂園副總楊琬婷表示，經調閱監視器初步研判，可能是因為母子總重量較輕，而該設施的速度主要靠水量與水流推動，重量不足導致推進動力不夠，才會卡在彎道。

百果山探索樂園小孩在玩漂漂河時卡住。（圖／民眾提供）

