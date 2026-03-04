跨域學力成企業選才趨勢 台大從2關鍵面向育才

跨域人才已成為企業布局未來的重要資源，台灣大學從人才培育制度、跨領域職涯培訓2大重要面向培育新世代所需人才。（台大提供）

隨AI發展、產業變動快速，再加上國際情勢複雜，跨域人才已成為企業布局未來的重要資源，台灣大學從人才培育制度、跨領域職涯培訓2大重要面向培育新世代所需人才，強調人才價值不再受限於科系標籤，選才標準正從學歷導向轉向「學力」，跨域整合與重構再創新的能力，已是未來人才競爭力的核心。

在人才培育制度支撐上，台大教務長王泓仁說明，台大已設置283個領域專長模組，由4至5門課組成，協助學生系統整合跨域知識，約三分之一畢業生取得專長證書，與學位證書相互搭配，使履歷更具辨識度。透過學習規劃辦公室與校院學士制度，學生得以自主建構跨域學士學位，讓能力培養更具方向與深度。

而除了領域專長、學分學程與校院學士等跨域自主學習課程設計之外，台大學務處學生職業生涯發展中心因應人才趨勢，自2023年起推動「跨領域職涯培訓-台灣引路人計畫」，由職涯中心攜手企業透過「培力、跨域、引領」3大機制重構學用接軌，讓企業選才時，不是只看系所學歷，而更重視學生真實的能力。

台大學務長朱士維說明，職涯中心開辦各類職涯工作坊與職場先備課程，如職場溝通學、團隊合作、超前部署你的職涯、打造未來領袖、產業人才趨勢等，系統化賦能學生職場跨域軟實力，並邀請企業提供不限科系培訓機會，由企業主管擔任導師，帶領學生透過真實場域落地實踐應用所學，培養跨域整合能力。至今已有逾90家企業加入產學共育跨域人才的網絡。

如透過職涯中心媒合，歷史系戴同學於英業達擔任PM實習生，除了體會校學士課程所學外，更在職場運用歷史訓練中「追問為什麼」與拆解脈絡的能力，自行開發Excel VBA自動化工具優化流程。中文系葉同學結合人文素養、社團及跨域課程經驗，進入生技公司永續管理部門，展現跨域整合與溝通實力。於鴻海集團實習的潘同學也分享，當團隊多為工程師時，非理工背景反而成為優勢，使她在軟體開發專案中找出自身定位，學會跨域協作與溝通。

ACER全球人資長林弘道指出，部分學生在實習過程中，受到科系標籤的影響，對自身職涯發展產生不安，其實企業看重的，不只是專業，團隊合作、人際溝通等軟技能更為重要。台達電子全球人資長陳啟禎則表示，面對全球永續與智慧轉型，企業更需要能橫向整合的跨域人才。

