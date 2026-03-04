南台灣年度飲品盛會 精品咖啡展與國際酒展6日登場

「高雄國際精品咖啡展」往年盛況。（記者葛祐豪翻攝）

南台灣年度指標性飲品盛會「2026高雄國際精品咖啡展」、「2026高雄國際酒暨飲品展」，將於3月6日至9日於高雄展覽館登場，串聯咖啡產業鏈、酒類與台灣特色茶品牌，打造南部最具規模的飲品交流平台。

今年聚焦於精品咖啡市場發展趨勢，邀請近50家來自全台的知名咖啡生豆商、設備廠商、烘焙品牌與周邊器材供應商，包含木易咖啡、唯享咖啡、林桑咖啡、褐umber、鄰人咖啡、喜奈而咖啡、夢婆咖啡、鵲咖啡、尋品·旬品咖啡等，無論是想升級設備的咖啡愛好者，或剛踏入咖啡世界的新手，都能找到最適合的咖啡豆與沖煮工具。

主辦單位也邀請到國際咖啡爽節市集，帶來世界各地的獨特風味，包括MALLIKA CAFÉ（柬埔寨）、PT. SUN WELLS LESTARI （印尼）、Srima9 Co.,Ltd. （泰國）、Rias Coffee Roaster （香港）、Kafein Roastery （馬來西亞），從產地到杯中風味完整呈現。

同期舉辦的「高雄國際酒暨飲品展」，則集結葡萄酒、烈酒、啤酒、清酒、特色精釀品牌，並特別規劃「茗茶區」，集結多家台灣特色茶品牌，從清香高山茶、回甘烏龍到焙火醇厚老茶，多元風味一次呈現，展現台灣製茶工藝的深厚底蘊。

今年參展品牌包括十方有餘、靜祥閣、一山一茶、樸園茶業、典雅設計、東邑茶園、德玉茶園、小茶莊、楓林茶葉、大盈等，透過職人選茶與現場交流，讓消費者深入體驗不同產區與焙製工藝所帶來的風味差異。

去年高雄國際酒暨飲品展人潮洶湧。（記者葛祐豪翻攝）

