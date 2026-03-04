為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    南台灣年度飲品盛會 精品咖啡展與國際酒展6日登場

    2026/03/04 13:01 記者葛祐豪／高雄報導
    「高雄國際精品咖啡展」往年盛況。（記者葛祐豪翻攝）

    「高雄國際精品咖啡展」往年盛況。（記者葛祐豪翻攝）

    南台灣年度指標性飲品盛會「2026高雄國際精品咖啡展」、「2026高雄國際酒暨飲品展」，將於3月6日至9日於高雄展覽館登場，串聯咖啡產業鏈、酒類與台灣特色茶品牌，打造南部最具規模的飲品交流平台。

    今年聚焦於精品咖啡市場發展趨勢，邀請近50家來自全台的知名咖啡生豆商、設備廠商、烘焙品牌與周邊器材供應商，包含木易咖啡、唯享咖啡、林桑咖啡、褐umber、鄰人咖啡、喜奈而咖啡、夢婆咖啡、鵲咖啡、尋品·旬品咖啡等，無論是想升級設備的咖啡愛好者，或剛踏入咖啡世界的新手，都能找到最適合的咖啡豆與沖煮工具。

    主辦單位也邀請到國際咖啡爽節市集，帶來世界各地的獨特風味，包括MALLIKA CAFÉ（柬埔寨）、PT. SUN WELLS LESTARI （印尼）、Srima9 Co.,Ltd. （泰國）、Rias Coffee Roaster （香港）、Kafein Roastery （馬來西亞），從產地到杯中風味完整呈現。

    同期舉辦的「高雄國際酒暨飲品展」，則集結葡萄酒、烈酒、啤酒、清酒、特色精釀品牌，並特別規劃「茗茶區」，集結多家台灣特色茶品牌，從清香高山茶、回甘烏龍到焙火醇厚老茶，多元風味一次呈現，展現台灣製茶工藝的深厚底蘊。

    今年參展品牌包括十方有餘、靜祥閣、一山一茶、樸園茶業、典雅設計、東邑茶園、德玉茶園、小茶莊、楓林茶葉、大盈等，透過職人選茶與現場交流，讓消費者深入體驗不同產區與焙製工藝所帶來的風味差異。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    去年高雄國際酒暨飲品展人潮洶湧。（記者葛祐豪翻攝）

    去年高雄國際酒暨飲品展人潮洶湧。（記者葛祐豪翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播