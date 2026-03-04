網路社群PO文出養孩子引熱議 竹市府：提供資源協助

臉書網路社群有匿名者PO文公然賣小孩引熱議，新竹市府稱已提供支持資源協助。（圖取自網路截圖）

網路臉書社團「竹南大小事」昨晚有匿名者發文，「請問是否有人想收養孩子，我家經濟困難無法養小孩，孩子在新竹，可過來看看，有照片，家裡無法給寶寶一個好的成長，容易吵架家庭，我可以私訊您，我想出養孩子」，由於此貼文是公然出養小孩，引發網友熱議與討論。經查，此案件屬新竹市社福案件，市府已提供資源給予協助，認為此行為很不可取。

這起罕見透過網路社群平台公開出養小孩的貼文訊息，經苗栗縣警局婦幼隊113通報後，除要求下架該貼文；也調查了解此案家是新竹市社福中心案件，目前相關案件由新竹市府處理。竹市府指出，依台灣兒童及少年福利與權益保障法，出養必須委託專業的「收出養媒合服務機構」進行評估與尋找收養人，並經法院裁定認可才能合法成立，否則會觸犯法律。

請繼續往下閱讀...

市府社會處表示，該案是在今年2月初接獲通報，因個案剛出生，父母都是新手家長，照顧經驗與育兒知能尚在建立中，加上缺乏親友支持系統，社會處第一時間協助連結到宅坐月子及育兒指導等資源，並提供嬰幼兒用品及嬰兒床等必要物資，同時媒合全日型保母，強化照顧支持網絡。由於媽媽剛承擔母職角色，疑因情緒壓力及適應因素影響照顧負荷，社會處將與家長保持聯繫，提供支持資源。

由於此貼文引發關注與熱議，網友紛紛留言「看到這篇文章，我的下巴都掉了，原來大小事還能這樣使用，尋求正常管道吧」、「哇 第一次看到在大小事收養小孩⋯我覺得當初你們要生就該想好，而不是生了然後一句經濟困難無法養的理由，小孩是無辜的，你們大人生下他就該要有責任？還是想把可愛的弟弟送人換現金？」、「發送養寵物我看過，但真的沒看過發送養小孩」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法