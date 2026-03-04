比AI還準？彰化農民元宵夜前進雲林 問來年收成好壞

詹學強到崇賢寺問今年小黃瓜收成。（詹學強提供）

每到元宵夜，彰化竹塘許多農民跨越濁水溪，來到雲林崙背的崇賢寺問「農事耕作」，該廟用「米籮」博杯，預測來年收成好壞，全台僅有。農民說，「比AI還靈驗」。

種植小黃瓜的青農詹學強說，竹塘距崙背不到10分鐘車程，很多竹塘人元宵夜跑來崇賢寺「問農事」，因為一年僅這一次。農民向廟方登記，請示欲問的農作物及播種時間，向觀世音菩薩秉報後，廟方用米籮決定收成好（米籮站立）、半收（橫立）或收成壞（籮口向下），只有一次的機會。

請繼續往下閱讀...

他說，這幾年台灣天災不斷，農作收成不穩定，他想問小黃瓜在3、4月間播種，收成好不好？儀式開始，廟方人員先淨化米籮，再拿到大殿後方二樓頂，把米蘿往廟埕方向拋下，小黃瓜獲得「站立」，顯示收成「好」。

詹學強表示，今年元宵夜共問近31樣農作的播種期，其中最受關注的是稻米收成，結果一、二期稻作都顯示「半收」，但早冬水稻顯示「好」；高麗菜8月收成「好」，9月則為「半收」。

詹學強說，這種由神明決定來年收成好壞的儀式，全台僅有；雖然現在AI那麼進步，但長輩說，「神明說了算」。

廟方用米籮決定收成好壞。（詹學強提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法