四技申請開出412名額 台科大：二階採審查資料免面試

台灣科技大學115學年度四技申請入學將開出412個名額，校方今天表示，報名日期自本月19日起至25日止，而第二階段僅採「學習歷程備審資料審查」且免面試，但也提醒學生只能選擇1個系組志願填寫。

學測成績日前才出爐，科大四技申請管道與普大個人申請並行，因此高中生除6個普大志願外，可另選6個科大志願。校方提到，今年招生名額和系組維持穩定，去年新增的「資通科技國際學士學位學程」吸引逾600人報名；而不分系B組採計數B，提供社會組學生10個名額，預計今年熱度依舊。

台科大教務長陳素芬表示，熱門的電資領域通常錄取標準最高。特別的是，今年電資學士班採計科目有變動，從去年「英、數A、社、自」改為「國、英、數A、自」。此外，台科大畢業生強調實作能力、產業連結與就業率高且穩定，以及享有台大聯盟的資源，台科大具備「台大系統」3校資源共享優勢，學生可跨校選修台大、台師大課程與社團，且擁有高度國際化環境。

而為延攬頂尖人才，台科大祭出高額獎學金。一般生學測4科組合級分累積百分比達前2%以內，入學首期可領40萬元，續發最高可達70萬元；清寒生若達前5%以內，亦可領取最高70萬元獎學金。

校方提醒，高中生申請台科大的報名時間為本月19日至25日，第一階段篩選審查結果於本月31日公告，第二階段網路報名為4月30日至5月4日，高中生屆時可參照備審資料指引網站上傳學習歷程備審資料。學校也將於本月7日、8日、15日分別於高雄、台中、新竹及台北舉辦說明會，今年首度新增新竹場次，協助家長與考生掌握學習歷程檔案準備方向，活動亦提供線上參與。

