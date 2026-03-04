為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鋒面帶雨勢 曾文水庫小進帳400萬噸仍入不敷出

    2026/03/04 12:21 記者蔡宗勳／嘉義報導
    仁義潭水庫蓄水率剩39.5%。（記者蔡宗勳攝）

    仁義潭水庫蓄水率剩39.5%。（記者蔡宗勳攝）

    鋒面過境，嘉義縣山區3月3日終於出現較大的雨勢，曾文水庫集水區平均降雨量42.5毫米，預估可挹注400萬噸，但入不敷出，今天的蓄水量仍比昨天少了約200萬噸，需要持續下大雨，才能讓水庫水位止跌回升。

    水利署南區水資源分署指出，2月28日雖迎來今年第一波明顯春雨，曾文水庫集水區平均降雨量有11毫米，但由於久旱不雨，土壤過於乾燥，這些雨水都被地表吸收，對水庫進水並無明顯挹注。當天也在曾文水庫、甲仙攔河堰實施今年第1次是人工增雨，同樣因太久沒有降雨，無明顯的效益。

    3月3日鋒面過境，總算為嘉義山區帶來大雨，阿里山鄉二萬坪半天就下了115毫米，不過這裡屬濁水溪源頭之一，雨水將流到雲林縣的湖山水庫。曾文水庫集水區測點以阿里山鄉茶山72.5毫米最高，其次是新美國小69.5毫米，大埔鄉馬頭山55.5毫米居第三，平均降雨量則是42.5毫米。

    由於這波鋒面比較強勁，南水分署在曾文水庫、甲仙攔河堰進行第2次人工增雨，總算出現較大降雨，曾文及南化水庫水量有小進帳，甲仙攔河堰及高屏溪攔河堰流量有上升。

    曾文水庫3月3日估進帳400萬噸，但今天中午的蓄水量仍比昨天中午少了約200萬噸，蓄水率跌至39.5%。

    仁義潭水庫蓄水率跌破4成關卡，只剩下39.8%，但南水分署表示，目前嘉義地區水情正常，持續維持每日由雲林及臺南分別調度9萬噸及12萬噸。

    受惠這波強勁鋒面，仁義潭水庫進水略有增加。（記者蔡宗勳攝）

    受惠這波強勁鋒面，仁義潭水庫進水略有增加。（記者蔡宗勳攝）

    仁義潭水庫蓄水率剩下39.8%。（記者蔡宗勳攝）

    仁義潭水庫蓄水率剩下39.8%。（記者蔡宗勳攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播