WBC直播懶人包 全台19縣市戶外大螢幕與轉播頻道攻略

地區 縣市 戶外/室內轉播地點 活動亮點

北部 基隆市 國門廣場 400 吋大螢幕，崇右影藝科技大學表演藝術系學生組成熱血應援啦啦團

台北市 信義香堤廣場、台北花博爭豔館、台北大巨蛋松菸大道、台北表演藝術中心、ATT 4 FUN 香堤廣場每天有4位小龍女啦啦隊應援。

新北市 新北市民廣場、新莊宏匯廣場 市民廣場3月6日至8日安排有主播徐展元、Fubon Angels啦啦隊、CT AMAZE啦啦隊及應援團輪番上陣；宏匯廣場設500吋大螢幕。

桃園市 市府廣場、中壢銀河廣場、機捷A19廣場 樂天女孩到場熱力助陣

新竹市 後站夜市停車場 4天賽事都有樂天女孩全程帶動應援節奏、Dragon Beauties小龍女成員也會在8日帶來熱血開場演出

新竹縣 新竹縣體育館 6日至8連3天Live Party，每日現場準備限量應援小物，前2,000名完成活動粉絲專頁按讚者即可獲得加油棒1份，數量有限，送完為止。

中部 台中市 台中市政府前廣場 1300 吋巨型螢幕

彰化縣 縣府中庭、和美鎮公所、二林鎮公所及埔心鄉公所 縣府中庭（彰化市中山路二段416號）4場預賽全程直播；和美鎮公所則於公所前廣場轉播對日本、捷克與韓國3場關鍵賽事。

南投縣 日月潭伊達邵碼頭、南投市公所、埔里鎮公所 6日傍晚將在南投縣伊達邵碼頭廣場辦理「台日大戰」直播應援，架設潭畔大型戶外電視牆，打造全台最美加油現場。南投市3月6日下午5點起在南投高商前的三和三路封街直播；埔里鎮則在埔里鎮立綜合球場架設大螢幕直播比賽

雲林縣 縣府大禮堂、虎尾圓環大螢幕將直播4天賽事 6日晚間重頭戲的台日大戰，縣府更將在縣立田徑場轉播，斗六市公所則在膨鼠森林公園轉播，提供應援物品讓民眾為台灣隊加油。

南部 嘉義市 中正公園 5日至8日4場賽事全程免費觀賽，轉播期間還安排中華職棒統一獅應援團隊、「Uni-Girls」啦啦隊成員到場

嘉義縣 台灣燈會會場內「縣治特區戀人公園」 直播5日至8日4場賽事，3/7晚上還有「Team Taiwan」燈會大遊行熱血登場

台南市 永華市政中心西側廣場、新營南瀛綠都心 皆安排主持人帶動氣氛、啦啦隊到場應援

高雄市 衛武營國家藝術文化中心榕樹廣場 4場次都邀請台鋼Wing Stars啦啦隊；3月6日台日大戰加開高雄國家體育場南面廣場應援場次

屏東縣 縣立體育館前草皮 5日起一連4天舉辦經典賽直播派對

東部 宜蘭縣 宜蘭運動公園光電球場、頭城鎮民廣場 6日至8日將在宜蘭運動公園光電球場架設高畫質大型螢幕；5日至8日連續4天進行直播，現場會提供茶水餅乾供民眾享用

花蓮縣 花蓮市東大門夜市共融廣場、光復鄉公所前、玉里鎮藝文中心 花蓮縣北、中、南區推出全台首創依台灣隊表現發Q幣互動任務

台東縣 台東縣立體育場外、鯊魚公園 皆自5日起至8日辦理4場直播