WBC直播懶人包 全台19縣市戶外大螢幕與轉播頻道攻略

WBC直播懶人包 全台19縣市戶外大螢幕與轉播頻道攻略2026/03/04 15:50 即時新聞／綜合報導
經典賽台灣隊2月28日上午在出境大廳舉辦記者會並合影。（資料照）
世界棒球經典賽明天（5日）開打，C組預賽台灣隊將在台灣時間明天上午11點首戰澳洲隊，本報為您整理以下電視轉播、線上串流平台、各縣市免費直播地點如下。
一、 電視轉播
愛爾達電視、緯來體育台、東森電視、台視
二、線上串流平台
Hami Video、ELTA.tv、中華電信 MOD
三、全台各縣市戶外直播地點總整理
|地區
|縣市
|戶外/室內轉播地點
|活動亮點
|北部
|基隆市
|國門廣場
|400 吋大螢幕，崇右影藝科技大學表演藝術系學生組成熱血應援啦啦團
|台北市
|信義香堤廣場、台北花博爭豔館、台北大巨蛋松菸大道、台北表演藝術中心、ATT 4 FUN
|香堤廣場每天有4位小龍女啦啦隊應援。
|新北市
|新北市民廣場、新莊宏匯廣場
|市民廣場3月6日至8日安排有主播徐展元、Fubon Angels啦啦隊、CT AMAZE啦啦隊及應援團輪番上陣；宏匯廣場設500吋大螢幕。
|桃園市
|市府廣場、中壢銀河廣場、機捷A19廣場
|樂天女孩到場熱力助陣
|新竹市
|後站夜市停車場
|4天賽事都有樂天女孩全程帶動應援節奏、Dragon Beauties小龍女成員也會在8日帶來熱血開場演出
|新竹縣
|新竹縣體育館
|6日至8連3天Live Party，每日現場準備限量應援小物，前2,000名完成活動粉絲專頁按讚者即可獲得加油棒1份，數量有限，送完為止。
|中部
|台中市
|台中市政府前廣場
|1300 吋巨型螢幕
|彰化縣
|縣府中庭、和美鎮公所、二林鎮公所及埔心鄉公所
|縣府中庭（彰化市中山路二段416號）4場預賽全程直播；和美鎮公所則於公所前廣場轉播對日本、捷克與韓國3場關鍵賽事。
|南投縣
|日月潭伊達邵碼頭、南投市公所、埔里鎮公所
|6日傍晚將在南投縣伊達邵碼頭廣場辦理「台日大戰」直播應援，架設潭畔大型戶外電視牆，打造全台最美加油現場。南投市3月6日下午5點起在南投高商前的三和三路封街直播；埔里鎮則在埔里鎮立綜合球場架設大螢幕直播比賽
|雲林縣
|縣府大禮堂、虎尾圓環大螢幕將直播4天賽事
|6日晚間重頭戲的台日大戰，縣府更將在縣立田徑場轉播，斗六市公所則在膨鼠森林公園轉播，提供應援物品讓民眾為台灣隊加油。
|南部
|嘉義市
|中正公園
|5日至8日4場賽事全程免費觀賽，轉播期間還安排中華職棒統一獅應援團隊、「Uni-Girls」啦啦隊成員到場
|嘉義縣
|台灣燈會會場內「縣治特區戀人公園」
|直播5日至8日4場賽事，3/7晚上還有「Team Taiwan」燈會大遊行熱血登場
|台南市
|永華市政中心西側廣場、新營南瀛綠都心
|皆安排主持人帶動氣氛、啦啦隊到場應援
|高雄市
|衛武營國家藝術文化中心榕樹廣場
|4場次都邀請台鋼Wing Stars啦啦隊；3月6日台日大戰加開高雄國家體育場南面廣場應援場次
|屏東縣
|縣立體育館前草皮
|5日起一連4天舉辦經典賽直播派對
|東部
|宜蘭縣
|宜蘭運動公園光電球場、頭城鎮民廣場
|6日至8日將在宜蘭運動公園光電球場架設高畫質大型螢幕；5日至8日連續4天進行直播，現場會提供茶水餅乾供民眾享用
|花蓮縣
|花蓮市東大門夜市共融廣場、光復鄉公所前、玉里鎮藝文中心
|花蓮縣北、中、南區推出全台首創依台灣隊表現發Q幣互動任務
|台東縣
|台東縣立體育場外、鯊魚公園
|皆自5日起至8日辦理4場直播
|離島
|連江縣
|縣民樂活多功能體育館
|5日至8日，除了中華隊賽事轉播外，Ｃ組的其他賽事，同樣會在一樓多功能教室Live播放