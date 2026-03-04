台南站前大翻轉！火車站圓環6日深夜封閉 7日清晨改走U型新動線

台南火車站前圓環優化改造模擬圖。（南市交通局提供）

台南大代誌！配合南鐵地下化，台南火車站前廣場改造工程再推進，站前圓環行車動線即將大改。為重鋪路面與重新劃設標線，3月6日深夜11時起將全面封閉施工，3月7日清晨5時起切換為全新U型雙向動線，象徵百年來站前廣場「轉型」的關鍵第一步。

交通局長王銘德說明，整體工程採分階段優化，強調「以人為本」，未來交通順暢度可望優於現況，預計2027年底完工。提醒用路人提前留意交通管制，避開壅塞路段。配合動線調整，32條公車路線將改於成功路、中山路兩側設置臨時停靠站，方便轉乘。

王銘德指出，站前圓環為市區交通樞紐，第二階段工程將進行自來水主幹管汰換及主體廣場施工。6日23時至翌日5時，圓環範圍內5處路口將暫時封閉，包括北門路一段與民族路一段口、北門路二段與北忠街口、中山路與西華南街口、成功路與西華街口、富北街及北忠街路口。封閉期間車輛無法通行圓環，搭乘台鐵旅客僅能步行進出前站，接送與轉乘民眾請改由後站前鋒路進出。

3月7日清晨恢復通行後，圓環將改為可雙向行駛的U型道路，並設置4處號誌路口，新指引牌面已提前完成。7、8日深夜仍有局部施工。

行人動線大致維持，但3月7日起將於北門路二段新增行人穿越道，提升往來車站與周邊街廓便利性。民眾關心的汽、機車臨時接送區維持原地點，另於圓環北側（近北門派出所）新增接送區，依指示臨停勿久佔，並鼓勵多利用後站分流。

交通局呼籲，施工期間盡量避免行經站前，南北向車流可改走公園路、前鋒路等替代道路，並預留通行時間，以減少延誤。

台南站前廣場改造，行車動線調整。（南市交通局提供）

台南站前廣場改造臨時封閉施工進行管制示意圖。（南市交通局提供）

