    首頁 > 生活

    不孕症名醫林禹宏辭世！抗病歷程惹鼻酸 網慟：謝謝醫師接生恩情

    2026/03/04 12:19 即時新聞／綜合報導
    內不孕症與生殖醫學權威、新光醫院前婦產科主任林禹宏醫師昨辭世。（圖擷自林禹宏醫師臉書粉專）

    內不孕症與生殖醫學權威、新光醫院前婦產科主任林禹宏醫師昨辭世。（圖擷自林禹宏醫師臉書粉專）

    國內不孕症與生殖醫學權威、新光醫院前婦產科主任林禹宏醫師昨辭世，新光醫院今發聲哀悼，並強調「不僅是新光醫院的重大損失，也是台灣醫界的遺憾」。對此，奇美醫院加護醫學部醫師陳志金也發文慟說，「令人不捨、願您安息」。

    陳志金今日發文哀悼，「令人不捨，歷經三次移植，真的很辛苦，也很不容易，前年才看到您出書分享自身的故事，今早得知這個消息，令人震驚，願您安息」。

    許多網友看到貼文後相繼留言，有人說「林醫師ㄧ路好走，阿彌陀佛」、「此生林主任已功德圓滿，前往更好的地方了」，還有網友自曝「林醫師幫我接生2個小孩，他人很好，不捨他為病痛所苦，願他現在可自在的飛翔」、「真的很難過，我女兒是林醫師接生的，原本在高雄產檢，鄰近生產因為要給媽媽做月子才到台北，經過介紹找到林醫師，在30年前的那個年代，孕婦躺著照胎心音後，林醫師會體貼的在妳要起來時拉妳一把，當下覺得很感動。願林醫師再無病痛」。

    相關新聞請見︰

    不孕症名醫林禹宏殞落 新光醫院哀悼：醫界重大損失

