經典賽宜蘭轉播大盤點 旅宿推「英雄同名」享優惠

2026世界棒球經典賽（WBC）5日開打，台灣隊將與澳洲、日、韓等強敵交手，全台設有戶外直播邀民眾應援，宜蘭縣政府、頭城鎮公所及縣議員林聰池等單位，也提供轉播集氣，更有觀光業者搭熱潮回饋球迷，其中礁溪老爺酒店轉播賽程外，還推出與「英雄同名」可享餐飲優惠。

WBC經典賽由愛爾達電視、緯來電視網轉播，另授權緯來電視網、東森電視、台視播出經典賽正賽47場賽事。宜蘭有多處地點，提供賽事直播與戶外轉播，讓無法到日本觀戰球迷，能為台灣隊應援。

宜蘭縣府6日起連續3天，將在宜蘭運動公園「光電球場」架設高畫質巨型螢幕，轉播6日晚間6點的「台日大戰」（日本vs台灣）、3月7日上午11點迎戰歐洲勁旅（台灣vs捷克），以及3月8日上午11點登場的「台韓大戰」（台灣vs韓國）。現場會提供加油棒，邀縣民熱血吶喊。

縣議員林聰池也促成礁溪戶外轉播活動，與礁溪國中、三民國小合作，將在礁溪國中風雨球場進行轉播，6日下午6點對戰日本，7日上午11點迎戰捷克，8日上午11點和韓國交手。

頭城鎮公所則會在鎮民廣場舉行，5日至8日連續4天進行直播，現場會提供茶水餅乾供民眾享用，5日上午11點轉播台灣迎戰澳洲賽事，後續賽程與縣府、林聰池等單位同步。

礁溪老爺酒店也搭應援熱潮，館內設有賽事轉播及棒球主題甜點，並推出「英雄同名」用餐優惠，即日起至3月18日，姓名與台灣隊任一球員相同者，最高可享5折，同時祭出週年慶住房優惠，鼓勵旅客一起為台灣隊加油！

