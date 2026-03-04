為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    西濱後龍觀海大橋施工封閉1個月 台61線南北雙向改道

    2026/03/04 11:22 記者蔡政珉、彭健禮／苗栗報導
    用路人注意！台61線後龍觀海大橋施工至4月1日。（苗栗縣警察局提供）

    不少民眾這兩天開車行經台61線西濱快速道路後龍觀海大橋路段發現施工，交通較為難行。苗栗縣警方今天指出，交通部公路局中區養護工程分局苗栗工務段辦理台61線後龍觀海大橋相關路面及交通工程，自3月2日至4月1日晚間8點止管制南北雙向車輛通行，封閉台61線北上後龍交流道至溪洲交流道，以及南下竹南交流道至後龍交流道，請用路人行經施工路段時減速慢行，並依指示改駛替代道路。

    北區公路新建工程分局指出，北上路段封閉台61線後龍交流道以北主線及匯入匝道，溪洲交流道以北路段正常通行；南下路段封閉台61線竹南交流道以南主線及匯入匝道，後龍交流道以南路段正常通行。

    公路局建議，北上改道路線由後龍交流道下匝道後接台6線，向東行駛約2.3公里至台1線路口左轉台1線往北行駛，於台1線約100.2公里處左轉銜接台13甲線，其後於台13甲4公里處左轉台1己線，至台61線由後龍交流道匯入台61線主線車道繼續北上。

    南下改道路線建議由竹南交流道下匝道後左轉銜接台1己線，於台1己2.5公里右轉台13甲線向南行駛，其後於台13甲線5.5公里右轉台1線，於台1線與台6線路口（十班坑路口）右轉台6線往西行駛至台61線後龍交流道繼續南下。

    熱門推播