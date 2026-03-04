狂賀！賴清德喊話有效 台灣鳳梨最快5月下旬可輸往美國

美國已於當地時間3日預告開放台灣鳳梨輸美，開英品系占5成以上的芒果鳳梨（如圖），以及金鑽鳳梨最快5月下旬可輸美。（資料照）

台灣鳳梨有望最快於5月下旬就可輸美！農業部今（4日）宣布，美國已於當地時間3日在聯邦公報預告我國鳳梨輸美檢疫條件草案，包含我國金鑽鳳梨、芒果鳳梨等開英品種占5成以上品系符合檢疫條件就可免去冠芽、免蒸熱或輻射處理後輸入，預告期為62日。

鳳梨向來為我國外銷產值最高的水果之一，隨中國對台灣水果貿易風險大增後，農業部努力開拓國際市場，防檢署於2020年就向美國提出台灣鳳梨輸銷申請，持續透過書面往來與談判爭取台灣鳳梨順利輸出到美國，美國農業部副部長林德柏格去年9月底率美國訪問團拜會總統賴清德時，賴總統更當面詢問何時可知道台灣鳳梨開放輸美好消息，當時就獲對方正面承諾。

防檢署表示，經雙方多次文件往來，也依美方要求陸續補充鳳梨有害生物清單、產地氣候條件、栽培管理措施、採後處理流程及外銷實績與諮商說明等資料，終於在今年獲得美方認可；待美方主管機關蒐集各界針對台灣鳳梨輸入美國檢疫條件所提評論意見後，即可正式公告，同意我國鳳梨外銷美國。

防檢署組長翁壹姿進一步說明，依目前預告內容，美方關切的有害生物為東方果實蠅及赭刺蛾，且同意認定父、母本均含50%以上開英品種的鳳梨品系如金鑽鳳梨、芒果鳳梨等非為東方果實蠅寄主，就不需要進行輻射照射或蒸熱檢疫處理，且不用去除冠芽，經農業部防檢署完成輸出檢疫，確認無罹染美方關切有害生物並簽發植物檢疫證明書即可銷美，也因不需要另外做檢疫處理，因此美方不需要派員定期來督核。

據了解，考量運輸與是否耐儲運等情況，未來輸美主要品系可能會以更耐儲運的芒果鳳梨為主力。

翁壹姿表示，該預告時間為62天，若預告期間各方沒有意見，再經美國法律作業程序，最快5月下旬台灣鳳梨就可順利進軍美國市場。

農業部表示，因應台灣鳳梨將首度輸往美國，將提供海外拓銷獎勵，鼓勵農民團體與外銷業者拓展美國市場，也會和美國代表處結合當地資源舉辦推廣活動。

農業部表示，我國鳳梨目前已可外銷日本、香港、新加坡、韓國、澳洲、加拿大及紐西蘭等超過10個以上的國家與地區，其中外銷市場主力目前在日本；去年台灣外銷量總值達1萬6892公噸、7.5億元；隨著美國市場開放我國鳳梨鮮果實輸入，將進一步擴大台灣鳳梨外銷市場版圖。

國農業部貿易及對外農業事務次長林德柏格（Luke Lindberg）去年9月率團會見賴清德總統，賴總統當時就關切美方何時可開放我國鳳梨輸入，當下就獲得美方正面回應。（資料照，總統府提供）

