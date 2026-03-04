台東鐵花路星光市集、微光市集陸續撤出 縣府將推「鐵道市集」

台東市鐵花路星光市集已撤出，微光市集也將於4月撤離，縣府將重整出新的鐵道市集。（記者黃明堂攝）

台東市中心區的舊站特區，近年來打造星光市集及微光市集，陸續被縣府要求撤攤，縣府將重整週邊區域，透過系統性規劃，打造兼具文化展演、休閒遊憩、觀光服務與文創產業能量的複合型場域。其中，年中即將完工的「鐵道市集」，預計4月中旬辦理招商。

縣政府表示，鐵花路徒步區自104年啟用至今，因鋪面平整度與安全疑慮，3月中旬起將進行鋪面、燈光及指標整合工程，以提升公共安全與整體環境品質。配合舊站特區周邊工程整體工進考量，除原星光市集已依原訂契約在2月28日完成階段性任務撤離，微光市集也將於4月底至5月中旬撤出，工區周邊各街頭藝人演出的點位也將暫停受理。

請繼續往下閱讀...

縣府說，未來鐵道市集將整合月台空間、軌道景觀與大片綠地開放場域，導入展演活動、創意選品、市集策展與文化展示等多元功能，打造兼具生活美學與文化深度的示範型市集，透過空間再設計與營運優化，提升遊憩體驗與場域吸引力，帶動區域觀光與在地產業發展。街頭藝人駐點表演空間，也會配合鐵道市集整體規劃，重新配置展演場所，提供更優質的表演環境及音場品質。

鐵道市集招商作業預計將於4月上旬辦理公告，縣府強調，歡迎具文化創意實力與品牌經營能力之在地團隊把握時間整備，踴躍參與提案，共同打造嶄新的鐵道市集樣貌。

縣府說，舊站特區正值轉型升級的重要階段，鐵道市集竣工後，未來遊客人流將由新生路往鐵道區延伸，期盼透過空間優化與營運品質提升，為城市打造更具深度與吸引力的公共生活場域。期待鐵道市集以全新姿態迎接市民與遊客，成為展現城市文化與創意能量的重要平台。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法