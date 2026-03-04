為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    應援WBC台灣隊！ 台北燈節設加油牆、抽iPhone 17

    2026/03/04 10:47 記者孫唯容／台北報導
    今年首度以「雙展區、雙IP」策展模式，打造西門展區與花博展區，開展首周末適逢二二八連假，有不少民眾一同前往賞燈，從2月25日開幕至3月2日六天期間，雙展區共計湧入超過360萬人次參觀。（記者孫唯容攝）

    「2026台北燈節」熱鬧開展中，今年首度以「雙展區、雙IP」策展模式，打造西門展區與花博展區，開展首周末適逢二二八連假，有不少民眾一同前往賞燈，從2月25日開幕至3月2日6天期間，雙展區共計湧入超過360萬人次參觀。為應援世界棒球經典賽（WBC）台灣隊，台北燈節也在西門站區設置加油牆，逛圓山展區則有機會抽中iPhone 17。

    觀傳局表示，為了號召民眾為世界棒球經典賽（WBC）台灣隊應援，台北燈節明（5日）至8日在西門展區《揮出夢想經典熊讚》燈組旁（近中華路1段53號臺北市立國樂團前），設有加油留言牆，邀請民眾到現場為台灣隊加油打氣，將熱血傳給全世界。

    花博展區也推出WBC台灣隊應援抽獎活動，3月6日18時開始在臺北表演藝術中心戶外賽事轉播現場，民眾可至服務台旁領取台北燈節抽獎券（限量發送，送完為止），3月8日前至台北燈節花博展區賞燈，就可憑券至服務台參加抽獎，有機會獲得iPhone 17、還有台北晶華酒店豪華客房住宿劵等大獎。

    觀傳局也預告，接著在白色情人節周末也有「甜蜜印相 × 金莎傳情」活動，3月13日至15日晚間18時至21時浪漫登場，地點在花博展區變形金剛主燈旁，以及西門展區1號服務台旁（近捷運西門站6號出口後方），民眾只要上傳與燈組的兩人合照，即可免費列印燈節限定相片，將燈節浪漫時刻化為實體紀念（每人限1張）。

    此外，參與者若將現場列印照片上傳至社群平台，並標註 #台北燈節 #情人節快樂，還可獲贈金莎花束（每人限1束，數量有限，送完為止），邀請民眾一起於台北燈節璀璨燈海中留下專屬甜蜜回憶。

    為了號召民眾為世界棒球經典賽（WBC）台灣隊應援，台北燈節明（5日）至8日在西門展區《揮出夢想經典熊讚》燈組旁設置加油牆。（記者孫唯容攝）

