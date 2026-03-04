中壢新明市場轉型首座市場共生社宅 「先建後拆、原地安置」保障攤商權益

中壢新明市場將轉型市場共生社宅，規劃興建地下3層、地上16層建築，結合市場與社宅功能，圖為模擬圖。（住都處提供）

桃園市中壢新明市場建築被判定為海砂屋，市府去年拍板啟動原址重建，並結合社會住宅，打造市場共生社宅，全案採先建後拆、原地安置原則，以保障攤商權益，已完成設計與規劃標，預計明年進入實質動工。

市長張善政今（4）日於市政會議表示，中壢新明市場建築為海砂屋，有結構安全疑慮，去年市府決定原址重建，希望將基地發揮最大功用，所以除了維持市場功能，也會融入社宅。

請繼續往下閱讀...

張善政表示，全案將採「先建後拆、原地安置」原則，保障攤商權益，改建完成的市場將類似台北市南門市場，樓上規劃約140戶社宅，並納入長照、公托、身障就業、勞資爭議調解等公共服務，總計投入經費約17.12億元，設計及規劃標案已決標並完成模擬圖，預計今年底前完成營建管理規劃（PCM），明年動工，市府經濟發展局同步協助攤商安置，確保過程順利銜接。

市府住宅發展及都市更新處簡報，將跨局處合作推動新明市場重建，經發局協助原市場攤位安置工作，住都處以新型態的傳統市場、鄰里長照為核心，打造市場共生社宅，規劃興建地下3層、地上16層建築。

張善政表示，從平鎮游泳池都更案到中壢新明市場，市府將持續推動都更與空間活化，盤點老舊或閒置空間，導入更多公共機能，讓每一次改造都能回應市民需求，讓桃園的城市樣貌逐漸改變。

中壢新明市場將轉型市場共生社宅，規劃興建地下3層、地上16層建築，結合市場與社宅功能，圖為模擬圖。（住都處提供）

中壢新明市場將轉型市場共生社宅，規劃興建地下3層、地上16層建築，結合市場與社宅功能，圖為模擬圖。（住都處提供）

中壢新明市場將轉型市場共生社宅，規劃興建地下3層、地上16層建築，結合市場與社宅功能，圖為模擬圖。（住都處提供）

桃園市中壢新明市場建築已被判定為海砂屋，市府決拆除改建為市場共生社會住宅。（資料照，記者謝武雄攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法