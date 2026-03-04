鳳梨領軍、魚頭君助陣！台南揮軍2026東京食品展

2026東京食品展將由市長黃偉哲（中）帶隊參展。（記者洪瑞琴攝）

為迎接亞洲最大專業食品展FOODEX JAPAN 2026，將由台南市長黃偉哲親自帶隊，今（4）日攜手在地業者宣示進軍日本市場的決心，正式啟動「玩味台南 Tainan Playful Taste」國際行銷行動。

FOODEX JAPAN 2026將於3月10日至13日在Tokyo Big Sight登場。今年台南館規劃7格特裝展位，打造吸睛的「台南專區」，整體設計全面升級，以鳳梨為主角，搭配台南吉祥物魚頭君，用活潑的角色設計與故事行銷，讓國際買主一眼就記住台南。

黃偉哲表示，合南是台灣重要的農業城市，芒果、鳳梨、文旦、虱目魚等農漁產品品質優良，早已打出口碑。近年市府積極開拓日本市場，台南芒果也成功上架日本大型超市。今年希望透過東京食品展，幫助業者接觸更多通路與進口商，爭取實質訂單與長期合作。

這次參展特別強化「做生意」功能，現場設置5組洽談區與聯合展示區，安排定時試吃，並透過LED電視牆播放臺南農產形象影片，提高買主停留時間。每天還有8名具語言專長的服務人員協助翻譯接待，展後也會彙整洽談與訂單成果，作為未來拓銷策略的參考。

今天現場包括瓜瓜園、蔴鑽農坊、云立森貿易及貫金食品等業者到場力挺。農業局長李芳林強調，「玩味台南」不只是賣產品，更是把台南的文化與風土一起帶出國門，讓世界看見台南農業的實力與特色，也為在地業者打開更多國際商機。

