高雄小五男童14聖杯破紀錄 贏得市值50萬「金關帝」

小五男童林品翰以14聖杯破紀錄，贏得市值50萬元「金關帝」。（廟方提供）

金價居高不下，高雄市鳳山文衡殿「金關帝」擲筊吸引2478人參加，由鳳山區忠孝國小棒球隊小五男童林品翰以連續擲筊14聖杯，贏得純金打造2兩4錢重「金關帝」，市價超過50萬元，刷新歷年最多聖杯紀錄。

鳳山文衡殿今年重金打造2兩4錢重「金關帝」市值超過50萬元，還有3錢3重金關帝項鍊、2錢3重金關帝項鍊等，董事長楊世忠表示，總計吸引2478人參加擲筊，其中555人擲出3聖杯進入決賽，476人到場大PK，熱鬧滾滾。

鳳山忠孝國小五年級男童林品翰首次參賽，就拔得頭籌贏得「金關帝」，媽媽感到非常驚喜，直呼很不可思議，過程中緊張到心臟快要跳出來。

林品翰熱愛棒球，是一名少棒選手，擔任投手及三壘手，住在文衡殿附近，每年春節會來拜拜，今年爸爸幫他報名，昨特地向學校請半天假，在媽媽陪同下參賽。

林品翰受訪表示，首次參賽抱持平常心，當擲出10聖杯時很開心，但又怕被人追過，開心贏得「金關帝」，希望得第一名可以幫球隊招生。

