「出火」開幕已破兩萬人 3/15起「白天免票」

出火3月15日起，除了夜間時段外，每日晚間6點之前的時段，將維持全區免門票參訪。（記者蔡宗憲攝）

曾因攤販亂象與環境雜亂飽受詬病的恆春「出火」景觀，在屏東縣府重新整建為「出火地質公園」後，儼然成為國境之南的最強「新」景點！根據統計，園區自今年春節啟用至今，參訪人數已突破兩萬大關。為了延續這股觀光熱潮並回饋遊客，營運廠商原本規劃的全日收費計畫出現驚喜轉折，宣佈3月15日正式營運後，晚間6點前將維持「全區免費」。

長期以來，出火地區因法規爭議導致管理真空，過去常被戲稱為「荒地」，且亂竄的流動攤販與非法烤蛋行為，嚴重影響旅遊品質。但在縣府交旅處積極整合後，如今的出火地質公園以乾淨、舒適且具備美學設計的步道與解說設施，徹底「脫胎換骨」。這座被遊客稱為「恆春新亮點」的園區，自春節假期開始便展現驚人磁吸力。統計顯示，短短不到一個月，入園人數已累計超過兩萬人次，不少造訪過的遊客驚呼：「這不是我印象中的出火，現在變得超舒適、超好拍！」

針對各界關注的園區營運，原定在3月15日後實施收費。但營運廠商在觀察入園狀況後認為，出火的美好地質景觀不應被門檻阻絕，為了讓更多民眾感受園區改造後的氛圍，決定做出調整。宣佈3月15日起，除了夜間時段外，每日晚間6點之前的時段，將維持全區免門票參訪。營運方表示，此舉是希望與地方共存共榮，鼓勵更多人先走進園區體驗地質之美。

除了收費優惠，屏縣府交旅處也針對園區體驗持續升級。屏縣府交旅處表示，目前廠商已針對遊客反映的曝曬問題，加強樹木造林以提供自然樹蔭。令老遊客期待的「烤蛋、爆爆米花」的體驗雖然一度因亂象取消，但廠商正研究在周邊規劃專屬的「烤蛋爆米花體驗區」，在符合地質環境安全的前提下，重現民眾懷念的童年回憶，預計將能讓整體遊憩體驗更加完整豐富。

「出火」開幕至今已破兩萬人。（記者蔡宗憲攝）

