國際自由車環台賽桃園站16日登場 警實施移動階段式交通管制

「2026國際自由車環台賽-桃園市站」將在3月9日預演、16日上午10點正式登場，圖為往年比賽照片。（桃園市交通警察大隊提供）

「2026國際自由車環台賽-桃園市站」將在本月9日預演、16日上午10點正式登場，競賽路線起點為中壢區青塘園洽溪路，行經中壢、大園、蘆竹、觀音、新屋、楊梅、平鎮、龍潭、大溪及復興等10個行政區，終點為復興區角板山仁愛停車場，全程約123.31公里，23國職業車隊、逾百名菁英選手競逐；桃園市警察局將於預演、正式比賽時段實施「移動階段性」交通管制，禁止人車通行或穿越（緊急救難車輛除外），車隊通過後解除管制，預估每處僅花費約5至10分鐘，並規劃替代道路，減少對用路人影響。

替代道路路線如下：

一、中壢區洽溪路至大園區大觀路（台15線）：洽溪路─左轉青埔路一段─右轉領航北路三段快車道─左轉中山南路二段（113縣道）-中山南路一段─右轉橫湳路─左轉中正東路─右轉民生南路（110縣道）─右轉國際路一段（台15線）。

二、台61線19公里至47公里主線─下台61線47公里（永安交流道）：主線實施交通管制，建議改走「橋下平面道路」。

三、台66線1公里至27.2公里終點：替代路線改道履行時間過長，建議階段性管制過後再通行。

四、右轉中正路佳安段（桃113）至中豐公路（台3線）：右轉中正路佳安段（桃113）─中正路三林段─中正路—左轉新龍路─左轉中豐公路（台3線）。

五、溪洲橋至角板山仁愛停車場（終點）：石門路─溪洲橋─左轉康莊路五段─康莊路三段─左轉桃59-1─慈康路─靠右進入慈康路－沿著復興路一段（北橫公路）－角板山仁愛平面停車場（終點）。

桃園市交通警察大隊長林東星表示，競賽中將嚴格管制賽道，針對無實體分隔島路段實施「雙向交通管制」，有實體分隔島路段採「順向交通管制，對向開放通行」，為確保競賽安全性，行經管制路段期間，請民眾耐心配合交管措施及人員指揮。

「2026國際自由車環台賽-桃園市站」路線圖。（桃園市交通警察大隊提供）

