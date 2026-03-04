為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    A、O型血庫告急 「恐針症」白袍院長克服心魔挽袖捐血

    2026/03/04 10:13 記者張協昇／南投報導
    從小超怕打針的竹山東華醫院院長張國翊克服心魔，鼓起勇氣捐出人生第一袋熱血。（東華醫院提供）

    從小超怕打針的竹山東華醫院院長張國翊克服心魔，鼓起勇氣捐出人生第一袋熱血。（東華醫院提供）

    農曆年後A型、O型血短缺，台中捐血中心為紓解血荒，2日派捐血車赴南投竹山東華醫院加開臨時捐血場次，東華醫院院長張國翊從小就怕打針，有「恐針症」，成為「不敢說的秘密」，但他為號召醫護同仁捐血，勇敢克服心魔，鼓起勇氣成功捐出人生第一袋熱血!

    50歲的張國翊表示，他和部分民眾一樣，很怕打針抽血，幼時甚至會暈針，未料長大後成為醫生，身為急診醫師，見證過各種急救場面，私下卻仍對打針、抽血感到恐懼，為患者打針、抽血都沒問題，但角色互換，內心仍有深沉恐懼，因此他除對患者更有同理心，也努力保持身體健康，避免挨針。

    昨天台中捐血中心為紓解血荒，派捐血車赴東華醫院加開臨時捐血場次，張國翊除指示配合，為號召同仁捐血，也鼓起勇氣帶頭挽袖響應，但他坦言捐血前心情仍忐忑不安，還打趣自己恐怕會在捐血車上暈倒，等順利捐血後，他才釋懷笑說:「沒想像中難，可以再捐!」。

    在張國翊號召下，東華醫院共有7人完成人生首次捐血，附近竹山消防分隊隊員、竹山鎮民也都專程來捐血，6小時內共採集62袋血液。

    在院長張國翊帶頭下，東華醫院多位醫護同仁挽袖捐血。（東華醫院提供）

    在院長張國翊帶頭下，東華醫院多位醫護同仁挽袖捐血。（東華醫院提供）

    春節後中部血庫告急，尤其A型、O型血較缺。（台中捐血中心提供）

    春節後中部血庫告急，尤其A型、O型血較缺。（台中捐血中心提供）

