台南鹽水蜂炮激情過後 清出22.5公噸垃圾

台南鹽水蜂炮活動今天（4日）凌晨結束，現場炮屑與垃圾量相當可觀。為確保市容迅速恢復，南市環保局啟動清理機制，調派175名清潔人員與各式車輛機具進駐展開清理作業，趕在上午9點前清出約22.5公噸垃圾，在最短時間內恢復鹽水市區環境整潔風貌。

除了鹽水區清潔隊主責，環保局特別調度白河、下營、柳營、學甲、後壁、東山、麻豆、新營、六甲、官田及佳里等11個區隊支援，出動垃圾車、回收車、掃街車、洗街車及山貓等機具，以最高效率進行炮屑與垃圾的清除工作。在地居民也自發性加入，齊心協力維護環境。

環保局長許仁澤指出，為確保蜂炮活動的順利進行，環保局事前即推演清理範圍，現場並出動35座流動廁所及3台流廁車，期間妥善規劃人力與機具調度，確保活動順利進行。

市長黃偉哲對於清潔隊員的辛勞表達感謝，肯定大家不畏辛勞、快速復原市容，傳統盛會熱鬧過後，城市仍能維持乾淨美麗。

環保局出動12區清潔隊、175名清潔人員與各式車輛機具進駐鹽水展開清理作業，清出約22.5公噸垃圾。（環保局提供）

