雙主場、八國卡司接力嗨唱！2026日光海島生活節6日開張

2026日光海島生活節邀請八國樂團卡司接力嗨唱。（行國處提供）

2026日光海島生活節3月6日雙主場開幕，除邀請芒果醬、滅火器等知名樂團，還有泰國樂團 Whal & Dolph、印尼重金屬樂團黑袍樂隊等，共八國卡司接力開唱。

高市行政暨國際處說明，3月6日登場的2026日光海島生活節，共請出來自八國的演出陣容，活動場域更首度延伸至高雄車站下沉式廣場，與中央公園形成雙主場規模。

行國處長張硯卿表示，生活節延續去年14萬人參與的熱度，今年從音樂卡司、戶外講座到多元文化與運動體驗全面升級。

今年八國演出卡司更勝去年，邀請葛萊美六冠得主 Daniel Ho & Friends 及滅火器、美秀集團、芒果醬等人氣樂團接力開唱；另有尼布恩合唱團、台鋼集團啦啦隊與吉祥物TAKAO、高雄捷運蜜柑站長、泰國樂團 Whal & Dolph、印尼重金屬樂團黑袍樂隊及日月光推薦人氣表演團等輪番登場，國際與在地文化交織，帶來高規格音樂盛宴。

活動期間，凡於中央公園及高雄車站完成指定集章任務者，即有機會抽中聯合航空提供的「高雄到東京」及「台北到關島」來回機票、高雄日航酒店提供的金波典藏客房住宿券等大獎。

活動規劃多元亮點，包括6場戶外講座與東南亞行動書車進駐、中央公園與高雄車站推出互動攝影展；現場設置台灣、美國、日本、菲律賓及泰國等多國品牌市集，及手作體驗與全家珍愛新住民互動區，歡迎大家3月6日到8日來逛逛。

2026日光海島生活節3月6日開張。（行國處提供）

2026日光海島生活節首次策畫雙主場活動，在高雄車站下沉式廣場同步安排節目。（行國處提供）

