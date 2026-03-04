外垵漁船燈火不滅 西嶼宛若不夜城

西嶼外垵漁港燈火不滅，成為元宵特色。（記者劉禹慶攝）

今年澎湖元宵盛會，除了馬公市區飲料龜與泡麵龜相互爭輝之外，澎南線黃金龜王之爭、烏崁高麗菜龜、興仁擲龍蝦等特色活動，最熱鬧的是西嶼外垵燈火不滅，加上西嶼線竹灣88萬元現金、內垵白腹、土魠擲筊，讓西嶼線宛若不夜城。今年最大特色是「超級龜龜-玩澎湖．元宵集章摸彩」，讓各廟嶼人潮倍增。

「澎湖上元乞龜」不僅與「北天燈、南蜂炮、東寒單」並列為台灣元宵4大民俗慶典，去年更成功登錄為無形文化資產。百年來的乞龜文化在信仰傳承下「越乞越大」，從早期的「肪片龜」，到現在的米龜、黃金龜、高麗菜龜等創新樣貌，展現澎湖民間信仰的生命力與文化演變軌跡。

請繼續往下閱讀...

元宵節是澎湖一年一度的重頭戲，俗語說：「新正玩三天，上元玩三暝」，澎湖元宵的熱鬧程度更勝過年。元宵期間，縣內百餘間廟宇齊心慶祝，結合廟宇歷史與地方特色，規劃多元活動，讓民眾走入廟埕祈求平安、感受在地文化的深厚底蘊。

西嶼外垵温王宮主祀温府王爺，是地方信仰中心，百年來護佑地方平安、漁民出海滿載而歸。每年元宵除廟宇舉行的點燈祈福儀式外，入夜後，百艘漁船齊聚港邊，點亮船上燈火，漁港星光閃爍，象徵新的一年光明順遂，也展現漁村深厚的凝聚力與對未來的期盼。

西嶼外垵溫王宮元宵點燈，由各界貴賓共同主持。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法