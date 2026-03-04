為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄3原民區就醫與產檢交通補助 今年續推不中斷

    2026/03/04 09:56 記者許麗娟／高雄報導
    居住原民區的產婦檢皆可申請交通補助。（高雄市衛生局提供）

    居住原民區的產婦檢皆可申請交通補助。（高雄市衛生局提供）

    高雄市政府為減輕茂林、桃源及那瑪夏3個原民區居民的就醫交通負擔，衛生局近年爭取衛生福利部原住民就醫及孕產婦產檢、生產交通補助，2025年補助達1813人次，以轉診就醫需求1251人次居多，今年度亦已爭取到相關補助，盼降低原民區就醫障礙，推動醫療平權。

    高雄市衛生局指出，原住民就醫（含轉診及重大、緊急傷病）及長期照顧資源使用交通費補助，協助原民區族人轉診就醫，穩定接受治療，補助金額則依居住地至就醫院所的距離分級核給，以就醫及產檢為例，超過40公里即可申請單次最高1000元補助。

    此外去年放寬孕婦產檢的補助對象，新增非原住民身分居住原民區之孕產婦亦可申請，去年總計補助服務265人次，相較2024年顯著增加181人次。

    茂林區朱姓孕婦分享，因家庭收入有限，每次產檢前皆需反覆計算交通費或自費檢查項目支出，在衛生所宣導後得知後可申請交通補助，對減輕經濟負擔不無助益。

    那瑪夏區則有3名非原住民產婦於孕期按時產檢，因工作因素移居那瑪夏的陳姓孕婦也表示，這項補助不論族群身分，有效減輕孕期就醫交通負擔。

    符合相關規定者，可於就診日起3個月內，由本人或家屬向當地衛生所提出申請，並備妥戶籍謄本、就醫繳費收據、轉診單，以及視申請類別附上相關證明（就醫、長照補助）、孕婦健康手冊（孕產婦補助）等相關文件。

