不動產詐騙嚴重 中市出版地政士防詐攻略

不動產詐騙嚴重，中市地政局出版防詐攻略供民眾及地政士參考。（圖由市府提供）

房屋詐騙時有所聞，為避免民眾被詐騙，台中市地政局編撰「地政士防詐必備技能攻略—代辦案件關懷，原來這樣問」手冊，供地政士代辦案件及民眾申辦時參考，目前已可從地政局官網下載，實體本預計在3月底出版，可至各地政事務所索取。

地政局長曾國鈞指出，近來詐騙集團以利用投資名義或假冒公務機關設局詐騙居多，其中一種常見手段，就是誘騙被害人將房產拿出來，到地政事務所設定抵押權，貸款金額便流入詐欺集團囊中。

請繼續往下閱讀...

曾國鈞指出，台中市各地政事務所受理私人（非金融機關）抵押權設定案件已於2024年12月全面啟動高風險案件通報機制，2025年1月至2026年1月全市共阻卻19件詐騙案，金額超過8600萬元，其中不乏地政士於受託辦理案件過程中察覺當事人對資金用途無法說明清楚，顯有異常，主動拒絕代辦案件情形。

地政局指出，台中市約有1600多位地政士，實務上近9成不動產買賣登記案件由地政士受託代辦，更凸顯地政士於第一線協助把關防詐的重要角色。地政局編製「地政士防詐必備技能攻略」手冊，蒐集不動產詐騙實際案例，並整理高風險案件特徵辨識、受託辦理案件時的關懷提問重點與實務應對建議，並提供諮詢、通報機制，除作為地政士執行職務時的重要參考指引，民眾亦可藉以提升防詐意識。

地政局表示，目前此一手冊已可在地政局的官網下載，實體本預計3月底出版，屆時民眾及地政士可到各地政事務所索取。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法