新北圖書館5分館推「植想閱讀」系列活動 玩手作、借書送好禮

迎接植樹節到，新北市立圖書館推出「『植』想閱讀」系列活動，只要到分館借書，植栽免費帶回家。（記者羅國嘉攝）

迎接3月12日植樹節，新北市立圖書館於三重五常、石碇、坪林、深坑與新店分館推出「『植』想閱讀」系列活動，結合主題書展、綠色手作與植物療癒講座，邀請民眾從閱讀與實作中探索植物魅力。另7日至31日並推出借閱贈禮活動，借書即可獲得植栽或植物書籤。

新北市立圖書館長吳佳珊指出，植物存在於日常生活中，不僅綠化環境、淨化空氣，也能舒緩情緒、療癒身心。適逢春暖花開時節，館內特別搭配12日植樹節，於三重五常、石碇、坪林、深坑與新店分館推出「『植』想閱讀」活動，帶民眾透過閱讀植物，與植物互動，享受植栽的趣味，從綠意間找到身心靈的慰藉。

吳佳珊表示，台灣原生植物多元且具獨特性，坪林、石碇與深坑地區生態資源豐富。7日深坑分館辦理「一筆一葉・掌心花園植物繪」，14日石碇與坪林分館舉辦「在地原生・掌心花園」，帶領民眾認識原生植物之美，並動手繪製蕨類植物、製作掌心花園。

三重五常與新店分館則透過盆栽種植、植物繪畫、立體框植等，推出多場綠色手作體驗，包括三重五常分館7日推「灰熊厲害『幸運木』」、14日推「療癒箱庭」、「立體框植」、21日推「半水耕『大岩桐』」，以及新店分館14日推「讓愛發芽—植栽手作」，透過盆栽種植與植物創作，讓植物融入生活日常。

吳佳珊也說，各館同步推出「深植人心」主題書展，展出居家植栽、園藝栽培及原生植物等相關書籍；3月7日至3月31日也特別推出「植想陪伴你」借閱活動，只要借書便免費送植栽或植物書籤。詳細活動資訊請至新北市立圖書館網站查詢（http://www.library.ntpc.gov.tw）。

