台北杜鵑花季《拾花號 A’rk》 週末大安森林公園登場

桃園區農業改良場育成的「桃園2號」火炬杜鵑，將於大安森林公園展出。（桃園區農業改良場提供）

農曆春節過後，台北市將迎來最具代表性的春日花季盛典—台北杜鵑花季，本週末將在大安森林公園登場，以《拾花號 A’rk》為主題，象徵將春日的美好珍藏在城市心臟中的生態方舟，園區將有超過20萬株杜鵑花及其他縣市的珍稀品種。此外，公園內杜鵑花心心旁的「大漁櫻」正逢綻放，花朵碩大、花型優雅舒展的粉紅花海，更顯公園生機盎然。

台北市公園路燈工程管理處指出，2026台北杜鵑花季6日（五）在大安森林公園登場，今年適逢花季十週年，以《拾花號 A’rk》為主題，「拾花」象徵將春日的美好一一珍藏，呼應「市花」與十週年的意涵；「A’rk」則融合 Azalea（杜鵑）與 Ark（方舟）的概念，象徵大安森林公園如同停泊在城市心臟的一艘「生態方舟」，十年來守護城市脈動，承載市民與花共度的動人時光。

公園處處長藍舒凢表示，每年三月，市花杜鵑盛放全城。今年花季除了園區超過20萬株的杜鵑外，特別匯集多品系珍稀杜鵑品種，包括向桃園區農業改良場借展的「桃園1號」紅玫瑰杜鵑、「桃園2號」火炬杜鵑，以及新北市金山產銷班借展的原生種杜鵑，花色濃烈、姿態各異，展現台灣杜鵑育種成果與自然之美，現場搭配薰衣草、鼠尾草及夢幻紫系草花，層層鋪陳交織出豐富立體的春日花景。

青年公園管理所主任吳旻靜補充說，花季期間，新規劃的「拾花號手作堂」推出多項主題DIY體驗，包括原木盆栽製作、迷你花束飾品、羊毛氈花器等，讓親子與好友在手作中收藏春天；平日則推出「花航娛樂室」，邀請在地音樂人現場彈唱，還有話題十足的「祕寶懸賞攝影」活動，上傳至指定貼文可參與抽獎，有機會獲得AirPods Pro 3等好禮。

大漁櫻花朵碩大、花瓣圓潤飽滿，色澤呈柔和淡粉色。（台北市公園處提供）

台北杜鵑花季今年以《拾花號 A’rk》為主題，生態方舟停泊在大安森林公園。（示意圖，台北市公園處提供）

大安森林公園內的大漁櫻，即將進入盛開期。（台北市公園處提供）

