高雄最強景點出爐 去年狂吸近千萬人次

根據交通部觀光署統計，去年高雄市主要觀光遊憩據點遊客人次，駁二以974萬人次蟬聯寶座，其次依序為愛河風景區、旗山老街、蚵子寮漁港與瑞豐商圈。

交通部觀光署透過電信數據人流或門票數統計，2023年高雄市主要觀光遊憩據點遊客人次，由旗山老街以817.3萬人次奪冠；2024年駁二藝術特區以889.4萬人次超車，2025年繼續蟬聯，還成長9.5%。

駁二已成為高雄民眾、外地旅客都喜愛的旅遊景點，包含大勇倉庫、蓬萊倉庫及大義倉庫等三大倉庫群，經常舉辦各類展覽，周邊景點涵蓋大港橋、棧貳庫等，不只吸引文青，也是闔家出遊的熱門地點。

二至五名依序為:愛河風景區（五福四路至博愛一路段）756.5萬人次、旗山老街736.4萬人次、蚵子寮漁港660.2萬人次、瑞豐商圈620.7萬人次。

旗津風景區略有起色，以514.9萬人次居第六；第七是義大世界501.4萬人次；第八是去年起獨立為單一據點的佛光山佛陀紀念館498萬人次；衛武營藝文中心以407.8萬人次居第九；第十是佛光山303.8萬人次。

高市府表示，持續發展城市經濟及觀光，舉辦知名的冬日遊樂園，加上每年均有上百場演唱會，吸引人潮到高雄，以剛落幕的「2026高雄冬日遊樂園」為例，23天活動吸引731萬人次，春節連假期間旅館住房率達8成，創造126億元的觀光產值。

