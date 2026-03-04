為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄最強景點出爐 去年狂吸近千萬人次

    2026/03/04 09:36 記者葛祐豪／高雄報導
    駁二的大港橋。（記者葛祐豪攝）

    駁二的大港橋。（記者葛祐豪攝）

    根據交通部觀光署統計，去年高雄市主要觀光遊憩據點遊客人次，駁二以974萬人次蟬聯寶座，其次依序為愛河風景區、旗山老街、蚵子寮漁港與瑞豐商圈。

    交通部觀光署透過電信數據人流或門票數統計，2023年高雄市主要觀光遊憩據點遊客人次，由旗山老街以817.3萬人次奪冠；2024年駁二藝術特區以889.4萬人次超車，2025年繼續蟬聯，還成長9.5%。

    駁二已成為高雄民眾、外地旅客都喜愛的旅遊景點，包含大勇倉庫、蓬萊倉庫及大義倉庫等三大倉庫群，經常舉辦各類展覽，周邊景點涵蓋大港橋、棧貳庫等，不只吸引文青，也是闔家出遊的熱門地點。

    二至五名依序為:愛河風景區（五福四路至博愛一路段）756.5萬人次、旗山老街736.4萬人次、蚵子寮漁港660.2萬人次、瑞豐商圈620.7萬人次。

    旗津風景區略有起色，以514.9萬人次居第六；第七是義大世界501.4萬人次；第八是去年起獨立為單一據點的佛光山佛陀紀念館498萬人次；衛武營藝文中心以407.8萬人次居第九；第十是佛光山303.8萬人次。

    高市府表示，持續發展城市經濟及觀光，舉辦知名的冬日遊樂園，加上每年均有上百場演唱會，吸引人潮到高雄，以剛落幕的「2026高雄冬日遊樂園」為例，23天活動吸引731萬人次，春節連假期間旅館住房率達8成，創造126億元的觀光產值。

    愛河風景區受惠於高雄冬日遊樂園舉辦，遊客人數僅次駁二。（記者葛祐豪攝）

    愛河風景區受惠於高雄冬日遊樂園舉辦，遊客人數僅次駁二。（記者葛祐豪攝）

    駁二不只吸引文青，也是闔家出遊的好去處。（記者葛祐豪攝）

    駁二不只吸引文青，也是闔家出遊的好去處。（記者葛祐豪攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播