    首頁 > 生活

    台中安檢17處親子館 查出18項缺失限期改善

    2026/03/04 09:35 記者蘇孟娟／台中報導
    台中設有17處親子館。（市府提供）

    台中市為提供家長有更多陪伴學齡前幼兒共學、共讀、共遊、共玩的空間，在各區成立親子館，台中市政風處針對全市17處親子館進行安全檢查，查出包括有出入口防夾裝置、滅火器更新、逃生標示等18項缺失，經通知社會局督導各館限期改善後，已全數完成改善，提供親子安全的互動空間。

    政風處指出，為持續提升親子館場域使用安全，針對全市17處委託營運之親子館辦理安全檢查與改善作業，檢核內容涵蓋防護設施管理、活動空間管理、緊急避難設備及書面備查資料等4大面向，並同步進行安全維護滿意度問卷調查，共回收255份有效問卷。

    政風處表示，專案安全檢核後共發現18項缺失，在防護設施方面，包括出入口防夾裝置、插座防護、門窗安全及感應設備等需改善；活動空間部分，未對潛在危險區域加裝防護與警示標示；緊急避難設備則有滅火器更新、逃生標示改善及動線清理等；書面資料有部分相關安全檢核紀錄缺漏等。

    政風處指出，經通知社會局督導各館限期改善後，已全數完成改善；針對家長問卷，了解民眾對台中市親子館場館安全設施、遊戲空間環境及整體安全管理等滿意度調查結果，各項平均滿意度均達9成以上，未來持續打造兒童安心、家長放心的友善育兒空間，共同營造台中市幸福宜居的育兒環境。

