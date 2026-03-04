植樹月贈苗 林保署屏東分署分送逾萬株

植樹月送苗木給民眾種植。（記者葉永騫攝）

林業及自然保育署屏東分署3月份在高雄、屏東及澎湖地區辦理19場次贈苗活動，提供30種、共計10200株台灣原生植物，邀請民眾一起把綠意帶回家，讓每一株樹苗在土地上原地扎根，也在城市中孕育韌性森活。

3月7日同步在高雄大遠百、屏東市千禧公園、瑪家遊客服務中心及墾丁國家森林遊樂區登場，活動現場贈送厚葉石斑木、台灣肖楠、櫸木、山芙蓉等多樣原生樹種，屏東分署線上預約領苗服務，登記時間自3月6日中午12時至3月9日中午12時止，額滿截止，領苗場次為3月12日平日15～18時、3月14日假日14時30分至17時，計2個場次，民眾可於預約表單中事先選擇苗木後，再依時段到分署辦公室報到，快速完成領苗。

今年贈苗樹種除常見優質原生植物外，更特別納入保育生態功能樹種，六翅木、繖楊為台灣維管束植物紅皮書名錄中受脅等級的植物，透過推廣栽植，增加族群數量、讓保育行動走出山林、走進生活。

今年所提供的樹苗全數是台灣原生植物，「原地扎根」象徵從在地出發，「韌性森活」則代表打造具調適能力與生命力的生活環境，每一棵原生樹苗的栽種，都是為城市累積一分韌性，為下一代留下一片更穩定的綠色風景，為落實環保永續理念，也請民眾自備提袋領苗，共同實踐低碳行動，相關訊息可上請至屏東分署官網或洽屏東分署經營企劃科08-7236941#226陳小姐。

民眾大排長龍領樹苗。（記者葉永騫攝）

