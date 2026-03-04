為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    結合演出、學習、抽獎 「幼教嘉年華」3/14新北市民廣場見

    2026/03/04 09:30 記者黃子暘／新北報導
    「2026新北幼來樂─幼教嘉年華」將於3月14日早上9點30分在新北市民廣場登場。（圖由新北市教育局提供）

    「2026新北幼來樂─幼教嘉年華」將於3月14日早上9點30分在新北市民廣場登場，教育局長張明文表示，今年度的幼教嘉年華以「全齡共融、親子共學」為主軸，集結100多個特色學習攤位、親子闖關活動、舞台演出與抽獎，邀請MOMO與YOYO哥哥姐姐到場唱跳，打造「全齡共融學習樂園」，讓孩子在玩樂中快樂學習，也讓家長一次掌握新北幼教政策、特色，更有機會抽到10萬點新北幣。

    教育局說，今年活動規劃6大主題體驗區，涵蓋數位學習、藝術創作、語言探索、情緒教育與生命尊重等多元面向，完整呈現新北幼兒園課程創新成果，其中「AI互動體驗區」透過趣味科技互動引導幼兒認識未來學習，「永續環境小達人」以遊戲帶孩子認識環保與愛地球，「創意手作坊」鼓勵動手做、激發想像力，「感統遊戲區」結合專業設計體驗，支持幼兒身心發展與探索能力，讓不同年齡層的孩子都能找到適合自己的學習節奏。

    教育局表示，「新北幼幼歡樂多語影音秀」得獎團隊當日也將輪番演出，活動當天上、下午都將安排摸彩活動，同時提供全國通用的10萬點新北幣，完成闖關任務就有機會抽中好禮，盼藉由這場一年一度的幼教嘉年華，讓學習走出教室，也讓孩子在歡笑中探索世界、建立自信。

