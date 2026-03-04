為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    人權館響應國際婦女節 兒童主題活動以女性為主題

    2026/03/04 09:31 記者翁聿煌／新北報導
    國家人權博物館為響應3月8日國際婦女節，人權館「兒童人權學習基地」推出「勇氣無限，夢想無邊」系列活動。（記者翁聿煌攝）

    國家人權博物館為響應3月8日國際婦女節，人權館「兒童人權學習基地」推出「勇氣無限，夢想無邊」系列活動。（記者翁聿煌攝）

    國家人權博物館為響應3月8日國際婦女節（International Women's Day），人權館「兒童人權學習基地」3月將推出「勇氣無限，夢想無邊」系列活動，以女性為主題，舉辦包括主題書展、人權繪本故事屋（台語及華語場）、繪本作家林小杯創作沙龍、黃一文工作坊等活動，歡迎親子一同參與，所有活動皆為免費，參加者還可獲贈精美畫卡一張，名額有限，額滿為止。

    「國際婦女節」旨在喚起社會對於女性人權的關注，並支持她們爭取平等的教育機會。因此，本館本季「主題書展」精選《長襪皮皮來嘍！》、《馬拉拉的魔法鉛筆》、《我是文字小鬥士馬拉拉》、《馬拉拉的上學路：為平等教育奮鬥的女孩》、《我們的家失火了：號召拯救地球的葛莉塔．通貝里》、《大女孩》等繪本，透過堅定倡導女童教育的馬拉拉（Malala Yousafzai）與致力為氣候正義發聲的葛莉塔（Greta Thunberg）等人的故事，展現女性在困境如何透過意志與堅定的信念，勇敢追夢。

    「人權繪本故事屋」活動一向深受親子喜愛，本季「台語場」將由台灣台語路協會噹噹噹老師（張尹馨）主持，針對3至6歲兒童，以台語繪本搭配童謠及遊戲，引導兒童進入人權繪本的世界，學習突破自我限制、勇於面對挑戰；「華語場」則由廣播金鐘獎首屆Podcast兒童節目獎得主「欖仁媽媽」主持，引導小朋友學習如何在生活中展現堅強與自信。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播