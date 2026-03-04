人權館響應國際婦女節 兒童主題活動以女性為主題

國家人權博物館為響應3月8日國際婦女節，人權館「兒童人權學習基地」推出「勇氣無限，夢想無邊」系列活動。（記者翁聿煌攝）

國家人權博物館為響應3月8日國際婦女節（International Women's Day），人權館「兒童人權學習基地」3月將推出「勇氣無限，夢想無邊」系列活動，以女性為主題，舉辦包括主題書展、人權繪本故事屋（台語及華語場）、繪本作家林小杯創作沙龍、黃一文工作坊等活動，歡迎親子一同參與，所有活動皆為免費，參加者還可獲贈精美畫卡一張，名額有限，額滿為止。

「國際婦女節」旨在喚起社會對於女性人權的關注，並支持她們爭取平等的教育機會。因此，本館本季「主題書展」精選《長襪皮皮來嘍！》、《馬拉拉的魔法鉛筆》、《我是文字小鬥士馬拉拉》、《馬拉拉的上學路：為平等教育奮鬥的女孩》、《我們的家失火了：號召拯救地球的葛莉塔．通貝里》、《大女孩》等繪本，透過堅定倡導女童教育的馬拉拉（Malala Yousafzai）與致力為氣候正義發聲的葛莉塔（Greta Thunberg）等人的故事，展現女性在困境如何透過意志與堅定的信念，勇敢追夢。

「人權繪本故事屋」活動一向深受親子喜愛，本季「台語場」將由台灣台語路協會噹噹噹老師（張尹馨）主持，針對3至6歲兒童，以台語繪本搭配童謠及遊戲，引導兒童進入人權繪本的世界，學習突破自我限制、勇於面對挑戰；「華語場」則由廣播金鐘獎首屆Podcast兒童節目獎得主「欖仁媽媽」主持，引導小朋友學習如何在生活中展現堅強與自信。

