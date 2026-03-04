台東元宵活動傷患多！馬偕1天收治11人 肉身寒單最危險

全身除頭部有防備，其他僅穿著紅短褲的肉身寒單最易在活動中受傷。（記者劉人瑋翻攝）

台東元宵節活動陸續傳出傷號，甚至有數天前被鞭炮炸傷者，返家自行處置還是未見好轉，只能到醫院報到，光是3日，台東馬偕醫院就收到至少11位病患，最易受傷的高危族群還是「肉身寒單」，另有人從遶境車隊上摔落送醫。

院方統計因炸寒單活動來醫院就診紀錄，3日因鞭炮炸傷共7位，其中6人換藥後返家，1人燒傷面積較大（胸腹+後背+四肢一度燙傷、>35%），因住台中故要求轉回台中榮總。其中一人在飯店前也是因擔任肉身寒單遭炸傷，評估傷者右胸及右前臂皆有2度面積5%燒燙傷。

自行處理卻未見改善的有2人，皆因3月1日活動炸傷，傷口疼痛未改善至台東馬偕醫院掛號，處置後即返家。

另外，醫院表示，有一人因看鞭炮看到一半右眼有異物感，急診處置後即返家；而遶境車隊有許多裝飾華美，其上遊行人員或站會坐，其中一人從汽車後斗跌落（約1公尺），急診處置後即返家。院方統計總共11位病人。

院方也透露，其實還有不少案例，例如昨晚也有民眾報案，稱自己因鞭炮或煙煙霧、聲響感到頭暈或是嘔吐不止，但救護人員到場後，多表示不願就醫、自行處理。

