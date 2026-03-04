竹南炸邯鄲元宵登場！排炮狂轟 場面壯觀

竹南炸邯鄲元宵登場。（苗縣府提供）

苗栗縣元宵慶典重頭戲竹南「炸邯鄲」在元宵節當天（昨日）晚間8點熱鬧登場，由苗栗縣縣府秘書長陳斌山、竹南代表會主席何秀綿主持「起炮」儀式後，打著赤膊的勇士們抬著玄壇元帥神像，手持天罡掃，開始接受炮陣洗禮，硝煙火光瀰漫整個廟埕廣場，持續一整晚，場面壯觀。

竹南炸邯鄲又稱「造佛」，是當地傳承百年的民俗傳統，相傳邯鄲為五路財神之一的玄壇元帥，每年元宵前後出巡，由於邯鄲爺怕冷，因此信眾會以炮炸為其取暖，而且炮火越旺，象徵越能迎財神、驅噩運，連年由300多年歷史的國定古蹟中港慈裕宮舉辦，有別於台東以肉身坐轎被炮炸，竹南則是由打赤膊的勇士們扛著邯鄲爺接受炮仗洗禮。

苗栗縣經典文化協會指出，竹南慈裕宮元宵「炮震北邯鄲造佛文化藝術節」已有百年歷史，廟方每年舉辦盛大的炮炸邯鄲爺活動，希望傳承百年的民俗傳統，也為社會大眾祈福求平安。

晚間登場的炮炸邯鄲，從中美活動中心出發，沿路接受熱鬧的炮陣洗禮，直到慈裕宮前廣場壓軸演出。由於民間流傳越炸越旺之說，主辦單位準備大量鞭炮，不斷的擲向邯鄲爺，煙硝火光瀰漫整個廟埕廣場，也讓現場湧入的民眾為之瘋狂。

