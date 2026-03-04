為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹南炸邯鄲元宵登場！排炮狂轟 場面壯觀

    2026/03/04 09:22 記者蔡政珉／苗栗報導
    竹南炸邯鄲元宵登場。（苗縣府提供）

    竹南炸邯鄲元宵登場。（苗縣府提供）

    苗栗縣元宵慶典重頭戲竹南「炸邯鄲」在元宵節當天（昨日）晚間8點熱鬧登場，由苗栗縣縣府秘書長陳斌山、竹南代表會主席何秀綿主持「起炮」儀式後，打著赤膊的勇士們抬著玄壇元帥神像，手持天罡掃，開始接受炮陣洗禮，硝煙火光瀰漫整個廟埕廣場，持續一整晚，場面壯觀。

    竹南炸邯鄲又稱「造佛」，是當地傳承百年的民俗傳統，相傳邯鄲為五路財神之一的玄壇元帥，每年元宵前後出巡，由於邯鄲爺怕冷，因此信眾會以炮炸為其取暖，而且炮火越旺，象徵越能迎財神、驅噩運，連年由300多年歷史的國定古蹟中港慈裕宮舉辦，有別於台東以肉身坐轎被炮炸，竹南則是由打赤膊的勇士們扛著邯鄲爺接受炮仗洗禮。

    苗栗縣經典文化協會指出，竹南慈裕宮元宵「炮震北邯鄲造佛文化藝術節」已有百年歷史，廟方每年舉辦盛大的炮炸邯鄲爺活動，希望傳承百年的民俗傳統，也為社會大眾祈福求平安。

    晚間登場的炮炸邯鄲，從中美活動中心出發，沿路接受熱鬧的炮陣洗禮，直到慈裕宮前廣場壓軸演出。由於民間流傳越炸越旺之說，主辦單位準備大量鞭炮，不斷的擲向邯鄲爺，煙硝火光瀰漫整個廟埕廣場，也讓現場湧入的民眾為之瘋狂。

    竹南炸邯鄲元宵排炮狂轟，場面壯觀。（苗縣府提供）

    竹南炸邯鄲元宵排炮狂轟，場面壯觀。（苗縣府提供）

    竹南炸邯鄲元宵排炮狂轟，場面壯觀。（苗縣府提供）

    竹南炸邯鄲元宵排炮狂轟，場面壯觀。（苗縣府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播