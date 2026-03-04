為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    霧社櫻王蓄勢待發 觀霧「臺灣檫樹」黃花綻放

    2026/03/04 09:14 記者蔡政珉／苗栗報導
    每年初春，在觀霧可見臺灣檫樹開上了滿樹的黃色花朵。（攝影：劉謹毓）。（取自觀霧國家森林遊樂區粉專）

    位於雪霸國家公園觀霧遊憩區觀霧山莊前有一棵大櫻花，被稱為「霧社櫻王」，高齡近百歲、被譽為全台最大棵的特有種霧社櫻，目前枝頭已結滿飽滿花苞蓄勢待發；林業保育署轄下觀霧國家森林遊樂區分享，遊樂區內的冰河孑遺植物、台灣特有種臺灣檫樹黃花綻放，同樣值得一遊。

    觀霧國家森林遊樂區指出，冰河孑遺植物、台灣特有種臺灣檫樹也是國寶蝶寬尾鳳蝶幼蟲唯一食草，近期黃花綻放，能見到滿樹花朵；原住民常用來當作香料使用的馬告，其淺黃色的花朵陸續盛開；遊樂區邊坡上也能遇到粉紫色胡麻花與白紫色的喜岩堇菜花朵，帶來春天來了的訊息。

    另外，觀霧國家森林遊樂區介紹，園區內幾處盛開的粉色山櫻花，除了賞櫻也能一睹取食花蜜的櫻花食客，例如冠羽畫眉、青背山雀、紅頭山雀，佇足盛開的山櫻花上，遊客能賞櫻也賞鳥。

    觀霧國家森林遊樂區至15日期間（週二休館），舉辦「（櫻該）都找得到」集章活動，今年的集章活動以櫻花食客為主題，推出別於往年的全新款印章．歡迎民眾到遊客中心收集。

