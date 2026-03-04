週五前天氣不穩！氣象粉專曝週末各地天氣狀況

氣象粉專天氣風險指出，不穩定天氣將持續至本週五。（資料照）

中央氣象署預報，今天（4日）各地天氣較涼；台灣及離島有局部短暫雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，不穩定天氣將持續至週五；週末大台北仍持續有短暫陣雨機會，過了苗栗以南才會放晴，但各地日夜溫差都比較明顯。

天氣風險分析師吳聖宇今天上午在臉書貼文中表示，今天各地都是有短暫陣雨的天氣型態，雨量預報不大，但下雨機會高。各地溫度偏涼，尤其北部、東北部感受仍明顯，白天高溫約在18至20度，中部及花東地區高溫21至23度，南部地區高溫23至25度。今天夜晚到明天（5日）清晨中北部、東北部都市地區低溫16至18度，南部及花東都市地區低溫18至20度。

請繼續往下閱讀...

明天上半天各地仍有短暫陣雨機會，等到下半天西半部才會逐漸轉為多雲到陰，東半部仍持續有短暫陣雨，整體來說是降雨逐漸減少的天氣型態。溫度也會有所回升，北台灣回升幅度較大，中北部、東北部以及花東地區白天高溫回升到22至25度，南部高溫24至26度。夜晚到週五（6日）清晨低溫變化不大，與前晚相當。

週五北部、東半部有短暫陣雨，宜蘭到花蓮一帶可能有局部較大雨勢發生機會，中南部則維持多雲。北台灣溫度又略下降，北部、東北部白天高溫20至22度，中部及花東地區高溫24至27度，南部高溫有26至28度。夜晚到週六（7日）清晨中北部、東北部都市地區低溫略降至15至16度，南部及花東都市地區低溫17至19度。

預估週末期間迎風面的大台北、東半部地區仍持續有短暫陣雨機會，桃竹一帶雲量較多，過了苗栗以南就是多雲到晴的天氣。溫度方面，週六北台灣較為偏涼，白天高溫在北部、東北部只有17至19度，花東地區高溫20至23度，中南部高溫仍有24至27度。週六晚間到下週日（8日）清晨中北部、東北部都市地區低溫14至16度，南部及花東都市地區低溫16至18度，同樣較為偏涼。

下週日（8日）溫度回升，北部、東北部白天高溫20至22度，花東地區高溫22至24度，中南部高溫25至28度。夜晚到下週一（9日）清晨中北部、東北部空曠地區仍要注意局部輻射冷卻低溫發生的機會，部分地區可能降到14度上下。週末期間各地日夜溫差都可能比較明顯，尤其是中南部地區。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法