新北「小畫家畫客家」報名開跑 3/21畫客家文化園區

2026「小畫家畫客家」國小繪畫寫生比賽3月21日在新北市客家文化園區的戶外綠地登場。（圖取自「新北市客家局」臉書）

新北市客家事務局主辦2026「小畫家畫客家」國小繪畫寫生比賽將於3月21日在新北市客家文化園區的戶外綠地舉辦，現已開放線上報名，此次比賽以「探索自然」為主題，邀請對繪畫創作有興趣的國小學童參參加，透過描繪園區內的建築特色與生態景觀，展現園區之美，進而發揚客家文化園區的自然風貌、推廣環境教育理念。

客家局說明，寫生比賽在當天中午12點至下午5點舉行，比賽主題以新北市客家文化園區為主軸，展現園區建築、客家文化、生態景觀之美，作品名稱自訂，表現形式不拘，評分標準包含主題呈現40%、繪畫技巧30%、創意表現20%、理念說明10%。

客家局指出，參賽資格為國小1至6年級學生，分低、中、高年級3組，各組限50人，報名時間至3月18日，額滿截止，為維護學童安全，比賽當天須由1位以上成人陪同。

寫生比賽各組的第一名者可獲獎金3000元、獎狀1張，第二名者可獲獎金2000元、獎狀1張，第三名者可獲獎金1000元、獎狀1張，另各選5名佳作，獎金200元、獎狀1張，此外，完成報名並按規定完成、繳交作品的參賽者，均贈紀念品1份與市集園遊券共100元，限當天市集使用。

客家局除了邀請喜歡畫畫的小朋友走進園區，用色彩畫出眼中的客家之美之外，活動當天也結合「食農教育」元素，有攤商會進駐園區，營造親子同樂的休閒氛圍，歡迎民眾到場同樂。

