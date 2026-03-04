為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    高市打造上百座智慧農場 今年拚產值突破10億

    2026/03/04 08:50 記者陳文嬋／高雄報導
    盧定楠導入遙控式割草機，只需半天即可完成除草。（記者陳文嬋攝）

    盧定楠導入遙控式割草機，只需半天即可完成除草。（記者陳文嬋攝）

    高雄市推動智慧農業，5年打造133座智慧農場，總面積達1309公頃，帶動產值9.64億元，今年預計完成40場，累計可達170場共1400公頃，目標帶動產值突破10億元。

    農業局推動智慧農業，全國首創開發高雄農來訊Line，提供農民免費智慧服務，超過9000人使用，並推出智慧農業補助計畫，5年補助133座智慧農場，種植超過50種作物，面積達1309公頃。

    大社區行農生產合作社盧定楠導入遙控式割草機，以往除草需耗費大量體力與時間，且常遇到蟲咬、過敏、腰痛、中暑等狀況，導入遙控割草機後，原本0.6公頃芭樂園需要1個人花一整天才能完成除草，現在僅需半天即可完成。

    阿蓮區淳階水果農場游雅淳導入智慧灌溉系統，定時蒐集土壤溫度、含水率以及電導度等數據，並結合遠端控制，以往必須耗費5小時奔跑不同田區的人工啟動水閥工作，透過遠端預約排程，2小時可以完成4分地灌溉。

    農業局今年補助智慧農業開跑，包括感控系統、智慧環控系統、智慧生產及智慧服務等4類，最高補助1/2、上限50萬元，後續將辦理需求媒合會，協助農民盤點需求，尋找更合適解決方案。

    游雅淳導入智慧灌溉系統，2小時完成4分地灌溉。（記者陳文嬋攝）

    游雅淳導入智慧灌溉系統，2小時完成4分地灌溉。（記者陳文嬋攝）

    盧定楠導入遙控式割草機，只需半天即可完成除草。（記者陳文嬋攝）

    盧定楠導入遙控式割草機，只需半天即可完成除草。（記者陳文嬋攝）

