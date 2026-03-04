傳承百年客庄情！池上「元宵擔飯」款待千人

池上鄉昨天辦元宵擔飯，延續客家民俗。（記者黃明堂翻攝）

台東縣池上鄉獨具特色的「元宵擔飯」民俗活動由池上鄉公所與玉清宮共同主辦，昨天從白天熱鬧到深夜，神轎齊行穿梭街頭、鼓聲震天，今年擔飯奉飯地點設於保安宮，由公所與四村聯手準備多道客家傳統佳餚，吸引近千名遊客免費吃到飽。

池上「元宵擔飯」文化歷年來廣受好評，深具客庄人文特色，今年由錦園村、萬安村、富興村及振興村四村輪值承辦，攜手籌備傳統辦桌盛宴。為了支持這場文化盛事，當地青農自發從利道山上運送新鮮蔬菜前往支援，村民們自清晨起便分工合作，從洗菜、備料到烹煮盛盤井然有序，不僅展現了社區強大的凝聚力與世代傳承精神，輪值制度也進一步深化了池上各村落間的情誼。

請繼續往下閱讀...

開席炮贊引燃後，鄉長林建宏邀請貴賓一同挑起扁擔，將象徵豐收與分享的佳餚挑入會場，正式為盛宴揭開序幕。桌上菜色包含了梅干扣肉、酸菜豬肚湯、爌肉炆筍干、客家小炒、薑絲炒大腸、鳳梨木耳豬肉、蘿蔔排骨湯、炒米粉與韭菜炒鴨血等，重現「四炆四炒」的經典風味。這些菜餚源自早期池上廟會祭祀過後，以大鍋燉煮、爆炒供應信眾的習俗，鹹香濃郁且份量十足，不僅讓遶境民眾補足體力，也讓遠道而來的遊客感受當地客庄豪爽真誠的款待文化。

本次活動吸引近千名遊客與鄉親共襄盛舉，遶境隊伍綿延街頭、聲勢浩大，沿途秩序井然、氣氛熱烈。鄉長林建宏表示，透過遶境祈福與擔飯共享，不僅凝聚社區情感，也讓年輕世代重新認識在地文化價值，讓傳統在歡笑與香氣中持續傳承下去。

池上鄉昨天辦元宵擔飯，延續客家民俗。（記者黃明堂翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法