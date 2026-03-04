為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南老地標翻新！來亞大樓強制拆除 合作大樓舊址重建

    2026/03/04 08:40 記者洪瑞琴／台南報導
    原合作大樓（俗稱九層樓仔）基地將重建新大樓，預計2030年完工。（記者洪瑞琴攝）

    原合作大樓（俗稱九層樓仔）基地將重建新大樓，預計2030年完工。（記者洪瑞琴攝）

    台南中西區的來亞大樓，1985年完工，因多年荒廢與結構老舊，被判定危樓進入強制拆除程序。這棟住商混合大樓曾結合旅館、餐廳與住宅，反映都市更新困境與老舊大樓產權分散問題。但提到中西區地標，不能不提比來亞大樓更早的合作大樓，1963年完工，曾是台南第1高樓，樓高9層、俗稱「九層樓仔」，內有電影院、百貨與舞廳，曾是城市繁華的象徵。

    合作大樓的歷史更是見證興衰，歷經多次火災，因管理不善、產權複雜，大樓逐漸荒廢，成為治安死角，甚至早年發生過縱火命案引發政治風波。2013年都市更新拆除，成為南市第1件民間自辦都更案。如今，規劃重建為地下3層、地上10層的新大樓，預計2030年完工，將再次活化中西區商業與都市景觀。

    另一座代表性建築，中國城商場，1983年完工，是當年最熱鬧的購物娛樂中心，有地下商店街、美食街與電影院。隨著消費型態改變與新商圈崛起，中國城逐漸沒落，最終在2016年拆除。原基地已改建為河樂廣場，以親水景觀與公共休憩空間重新連結城市與居民，成為中西區的新地標。

    這3棟建築的興衰歷程，不僅是商業繁華與城市現代化的縮影，也反映台南都市更新的進程。從合作大樓的輝煌沒落、來亞大樓的危樓警示，到中國城搖身一變成河樂廣場，台南中西區的城市面貌隨時間不斷轉換，見證都市生活型態、建築安全意識與公共空間價值的演進。

    原合作大樓未拆除前面貌，圖為2013年資料照。（記者洪瑞琴攝）

    原合作大樓未拆除前面貌，圖為2013年資料照。（記者洪瑞琴攝）

    來亞大樓危樓即將強制拆除。（記者洪瑞琴攝）

    來亞大樓危樓即將強制拆除。（記者洪瑞琴攝）

    原中國城商城基地已成河樂廣場親水空間。（記者洪瑞琴攝）

    原中國城商城基地已成河樂廣場親水空間。（記者洪瑞琴攝）

    中國城未被拆除前面貌。（資料照）

    中國城未被拆除前面貌。（資料照）

