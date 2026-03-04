不氣餒！高雄里長住家失火痛失2愛貓 週末元宵提燈遊行照辦

謝錫元和里民以紙箱打造的巨馬，再加以彩繪後，將於7日的元宵遊行中亮麗登場。（謝錫元提供）

高雄市三民區豐裕里的藝術家里長謝錫元，因元宵節自製要與里民同歡的燈籠充電時不幸引發火災，造成2隻愛貓喪命，多年作品及發放給里民的超人力霸王小提燈皆付之一炬，里內原訂3月7日要舉辦元宵節提燈遊行，幾經思考後謝錫元不想被沮喪打敗，仍決定活動如常舉行，而他以紙箱打造的2層樓高「巨馬」也將現身。

上月27日謝錫元住家失火，造成2隻陪伴他與家人10多年的愛貓「卜力」、「嘿啾」遭濃煙嗆死，災後雖忙於住家的清理和重建，但因事先已著手打造應景的巨馬，近日他將持續為巨馬彩繪，希望還是持續傳遞歡樂。

謝錫元表示，這幾天很多人關心並勸他先休息，說發生這麼大的事，元宵活動不辦了沒有關係，大家都能體諒，但身為里長的任務不能只是沮喪，他看著這隻大家共同製作完成的巨馬，他幫它取名叫做「力馬」，如果不讓它在這次元宵節走出去，可能就再也沒有機會了，所以決定不讓火災熄滅大家的精神，活動會如期舉行。

謝錫元說，近日只要天氣好，會幫力馬進行最後的彩繪，用高彩度的顏色覆蓋原本的灰暗，也歡迎大家一起來幫忙塗鴉，這週六晚上7點會在三民國小操場後方的中仁街與鐵道三街口集合，7點半一同出發提燈遊行到同盟路口的斜光橋，不限豐裕里里民，歡迎所有想傳遞祝福或想來打氣的朋友，都能一起感受這場溫暖的元宵燈遊行。

謝錫元住家失火後，目前忙於重建工作。（謝錫元提供）

