為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    不氣餒！高雄里長住家失火痛失2愛貓 週末元宵提燈遊行照辦

    2026/03/04 08:32 記者許麗娟／高雄報導
    謝錫元和里民以紙箱打造的巨馬，再加以彩繪後，將於7日的元宵遊行中亮麗登場。（謝錫元提供）

    謝錫元和里民以紙箱打造的巨馬，再加以彩繪後，將於7日的元宵遊行中亮麗登場。（謝錫元提供）

    高雄市三民區豐裕里的藝術家里長謝錫元，因元宵節自製要與里民同歡的燈籠充電時不幸引發火災，造成2隻愛貓喪命，多年作品及發放給里民的超人力霸王小提燈皆付之一炬，里內原訂3月7日要舉辦元宵節提燈遊行，幾經思考後謝錫元不想被沮喪打敗，仍決定活動如常舉行，而他以紙箱打造的2層樓高「巨馬」也將現身。

    上月27日謝錫元住家失火，造成2隻陪伴他與家人10多年的愛貓「卜力」、「嘿啾」遭濃煙嗆死，災後雖忙於住家的清理和重建，但因事先已著手打造應景的巨馬，近日他將持續為巨馬彩繪，希望還是持續傳遞歡樂。

    謝錫元表示，這幾天很多人關心並勸他先休息，說發生這麼大的事，元宵活動不辦了沒有關係，大家都能體諒，但身為里長的任務不能只是沮喪，他看著這隻大家共同製作完成的巨馬，他幫它取名叫做「力馬」，如果不讓它在這次元宵節走出去，可能就再也沒有機會了，所以決定不讓火災熄滅大家的精神，活動會如期舉行。

    謝錫元說，近日只要天氣好，會幫力馬進行最後的彩繪，用高彩度的顏色覆蓋原本的灰暗，也歡迎大家一起來幫忙塗鴉，這週六晚上7點會在三民國小操場後方的中仁街與鐵道三街口集合，7點半一同出發提燈遊行到同盟路口的斜光橋，不限豐裕里里民，歡迎所有想傳遞祝福或想來打氣的朋友，都能一起感受這場溫暖的元宵燈遊行。

    謝錫元住家失火後，目前忙於重建工作。（謝錫元提供）

    謝錫元住家失火後，目前忙於重建工作。（謝錫元提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播