白沙屯、大甲媽祖下月遶境 信眾研判4/18這處「雙媽會」機率高

媽祖進香季節來臨！大甲鎮瀾宮昨晚舉行元宵節夜間舉行筊筶典禮，董事長顏清標擲筊請示媽祖定下今年的遶境進香的起駕日期為國曆4月17日深夜起駕。「粉紅超跑」白沙屯媽祖，將於4月12日深夜起駕，信眾期待媽祖神轎再度雙媽會，外界研判鑾轎4月18日在彰化縣相遇機率最高。

2024年白沙屯媽祖鑾轎第三度駐駕大甲鎮瀾宮「雙媽會」，讓信眾相當開心，鎮瀾宮週邊人潮洶湧，宛如不夜城；今年白沙屯媽祖，於4月12日晚上11點55分登轎，至雲林北港徒步進香，預計4月20日下午4點10分回鑾拱天宮，往返共8天7夜，預計5月1日0點35分開爐。

大甲媽祖4月17日、4月26日回鑾鎮瀾宮，展開9天8夜至新港奉天宮遶境之旅。鎮瀾宮指出，今年媽祖遶境時程為4月17日農曆三月初一日晚上10時5分起駕，第1天：國曆4月18日駐駕彰化市南瑤宮、第2天：國曆4月19日駐駕西螺鎮福興宮、第3天：國曆4月20日駐駕新港鄉奉天宮、第4天：國曆4月21日上午8時祝壽典禮，駐駕新港鄉奉天宮，第5天：國曆4月22日駐駕西螺鎮福興宮、第6天：國曆4月23日駐駕北斗鎮奠安宮、第7天：國曆4月24日駐駕彰化市天后宮、第8天：國曆4月25日駐駕清水區朝興宮、第9天：國曆4月26日回駕大甲區鎮瀾宮。

大甲鎮瀾宮董監事會員元宵節宣布2026年大甲媽祖預計國曆4月17日深夜起駕。（記者張軒哲攝）

