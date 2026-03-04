為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄勞動劇場《流經歲月》3月登場 志工演員演繹勞動記憶

    2026/03/04 07:30 記者蘇福男／高雄報導
    高雄市勞工博物館勞動劇場《流經歲月》，3至8月推出6場沉浸式導覽戲劇。（高雄勞博館提供）

    高雄市勞工博物館勞動劇場《流經歲月》，3至8月推出6場沉浸式導覽戲劇。（高雄勞博館提供）

    高雄市勞工博物館勞動劇場《流經歲月》，3至8月推出6場沉浸式導覽戲劇，邀請觀眾走入展場，在光影與敘事交織中，貼近改變台灣社會的重要勞動時刻。

    《流經歲月》由勞博館志工隊戲劇組10年磨練淬鍊而成，也是台灣各博物館中，志工運用自身所學所長轉化為專業展演成果的難得實踐，該劇打破傳統舞台框架，採走讀式行動演出形式，觀眾隨著演員穿梭展區，在40分鐘內與歷史並肩前行，透過近距離表演與空間調度，展覽不再只是靜態閱讀，而是一段被親身經歷的生命故事。

    勞博館表示，2015年即以戲劇喚起勞動記憶，逐步培訓志工演員，2021年更打造「是劇場也是展場」空間，推出定目劇《揮灑青春，女孩站起來》，奠定深厚基礎，《流經歲月》志工演員平均年齡逾60歲，以自身生命經驗詮釋勞動故事，讓歲月成為最動人的舞台語言。

    《流經歲月》6場沉浸式導覽戲劇將分別於3月21日、4月18日、5月16日、6月13日、7月18日及8月15日（週六下午2點至2點40分），在勞工博物館3樓展區登場，免費入場，採線上報名。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播