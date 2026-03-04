高雄勞動劇場《流經歲月》3月登場 志工演員演繹勞動記憶

高雄市勞工博物館勞動劇場《流經歲月》，3至8月推出6場沉浸式導覽戲劇。（高雄勞博館提供）

高雄市勞工博物館勞動劇場《流經歲月》，3至8月推出6場沉浸式導覽戲劇，邀請觀眾走入展場，在光影與敘事交織中，貼近改變台灣社會的重要勞動時刻。

《流經歲月》由勞博館志工隊戲劇組10年磨練淬鍊而成，也是台灣各博物館中，志工運用自身所學所長轉化為專業展演成果的難得實踐，該劇打破傳統舞台框架，採走讀式行動演出形式，觀眾隨著演員穿梭展區，在40分鐘內與歷史並肩前行，透過近距離表演與空間調度，展覽不再只是靜態閱讀，而是一段被親身經歷的生命故事。

勞博館表示，2015年即以戲劇喚起勞動記憶，逐步培訓志工演員，2021年更打造「是劇場也是展場」空間，推出定目劇《揮灑青春，女孩站起來》，奠定深厚基礎，《流經歲月》志工演員平均年齡逾60歲，以自身生命經驗詮釋勞動故事，讓歲月成為最動人的舞台語言。

《流經歲月》6場沉浸式導覽戲劇將分別於3月21日、4月18日、5月16日、6月13日、7月18日及8月15日（週六下午2點至2點40分），在勞工博物館3樓展區登場，免費入場，採線上報名。

