世界棒球經典賽3/5開打 彰化4地辦直播派對集氣挺台灣

世界棒球經典賽將於3月5日至18日在東京巨蛋熱血開打，中華隊預賽4連戰備受矚目。彰化縣政府、和美鎮公所、二林鎮公所及埔心鄉公所將同步舉辦直播派對，設置大型電視牆轉播賽事，還準備免費壽司、爆米花及飲料，邀請鄉親齊聚為台灣集氣。

預賽自3月5日至8日登場，中華隊首戰5日上午11點對澳洲，6日傍晚6點強碰日本，7日上午11點對捷克，8日上午11點壓軸迎戰韓國，4天4戰考驗體力與士氣。

彰化縣政府將在縣府中庭（彰化市中山路二段416號）4場預賽全程直播，打造戶外應援場。和美鎮公所則於公所前廣場轉播對日本、捷克與韓國3場關鍵賽事。鎮長林庚壬在臉書號召球迷到場，他表示，每場比賽開打前30分鐘發放美食及棒球造型存錢筒、帽子等紀念品，數量有限送完為止，現場並提供爆米花與飲料無限暢飲，盼以行動力挺中華隊。

南彰化地區則由二林鎮圖書館、埔心鄉圖書館前廣場辦理直播。埔心鄉長張佩瑩也在臉書發文喊話「台日大戰，我們一起吃壽司，挺台灣！」邀請鄉親3月6日晚間齊聚觀戰，現場將準備免費壽司、爆米花及飲料。她預計，當天台灣對上日本會是熱血沸騰的一刻，尤其對上大谷翔平，歡迎大家走出家門，一起把彰化變成最熱血的主場，一起為中華健兒加油。

